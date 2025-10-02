Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - La délégation spéciale de la commune de Fada N'Gourma donne le ton

1 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Joanny Sow

Les agents municipaux et les délégués de la commune de Fada N'Gourma ont remis, mardi 30 septembre 2025, leur contribution à l'initiative présidentielle Faso Mêbo qui vient de s'installer dans la cité de Yendabli.

A peine lancée à Fada N'Gourma, l'initiative présidentielle Faso Mêbo pour la construction des infrastructures routières enregistre ses premiers contributeurs. En effet, sous l'impulsion de leur premier responsable, Jérôme Kampadiba Idani, les agents et les délégués de la commune ont, de façon volontaire, contribué à l'initiative, le mardi 30 septembre 2025, avec 5 tonnes de ciment, 5 brouettes, 10 pioches et 10 pelles. En plus du don, les agents de la collectivité, armés de pelles et de moules, ont participé, ce jour, à la conception des pavés.

S'illustrant ainsi comme étant le précurseur de la mobilisation collective pour faire rayonner Faso Mêbo dans la cité de Yendabli, la collectivité entend donner l'exemple. Emanant d'une entité décentralisée "très proche des populations", les agents de la municipalité ont voulu, à juste titre, être les premiers contributeurs à l'initiative, a souligné le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune, Kampadiba Jérôme Idani.

Au-delà, ce geste traduit, selon lui, l'attachement de l'exécutif communal et de l'ensemble des acteurs aux valeurs patriotiques tant prônées dans le cadre de la Révolution progressiste populaire (RPP). "J'appelle les fils et filles du Goulmou à s'investir pleinement dans l'initiative pour l'embellissement de notre cité.

J'invite chaque citoyen, selon ses moyens, à s'impliquer davantage à travers des contributions volontaires, en nature ou en espèces, afin de répondre à l'appel patriotique lancé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré", a-t-il lancé.

À sa suite, l'adjudant Souleymane Ouattara de la coordination régionale de Faso Mêbo de l'Est qui a reçu le don des mains du conseiller technique du PDS, Labidi Issaka Toguyeni, a félicité vivement la collectivité avant d'inviter la population à lui emboîter les pas.

A Fada N'Gourma, Faso Mêbo a déposé ses valises dans l'enceinte de la Société nationale de gestion des stocks (SONAGES), située au secteur 2. Quant au site de confection des pavés, il est situé à un jet de pierre de la brigade des sapeurs pompiers, côté ouest précisément.

