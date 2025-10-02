Cameroun: Paul Biya de retour à Yaoundé après son voyage privé en Suisse

2 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

Le candidat du RDPC Paul Biya a effectué un retour remarqué à Yaoundé ce mercredi 1er octobre 2025, de retour après un voyage privé en Suisse. Son arrivée dans la capitale camerounaise a revêtu un caractère triomphal, alors que la campagne présidentielle bat son plein dans la perspective du scrutin crucial du 12 octobre. Des milliers de partisans s'étaient rassemblés pour accueillir le chef de l'État, créant une atmosphère de liesse populaire aux abords du palais présidentiel. Cet événement intervient à un moment particulièrement sensible de la séquence électorale, alors que les différents candidats multiplient les déplacements et meetings à travers le pays.

Le retour du président sortant sur le sol camerounais après son déplacement européen suscite de nombreuses analyses parmi les observateurs politiques. Certains y voient un signal fort envoyé à l'électorat, démontrant la vitalité et la détermination du candidat à briguer un nouveau mandat.

D'autres soulignent le timing stratégique de ce retour, à peine onze jours avant le scrutin présidentiel, permettant au candidat RDPC de reprendre personnellement les rênes de sa campagne pour les derniers jours décisifs. Les images de ce retour ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, alimentant les discussions sur l'état de forme du président et sur les enjeux de cette ultime ligne droite avant l'élection.

La présence massive des supporters témoigne de la mobilisation des troupes présidentielles malgré les critiques de l'opposition concernant la tenue d'un tel voyage en pleine période électorale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.