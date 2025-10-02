Cameroun: Issa Tchiroma s'engage à déclarer ses biens avant la présidentielle

Dans un contexte politique tendu à l'approche de l'échéance électorale, une révélation majeure émane du candidat Issa Tchiroma Bakary.

Le leader du Front Social National du Cameroun a annoncé publiquement son intention de procéder à la déclaration de ses biens avant la présidentielle d'octobre 2025, une initiative qui contraste avec les pratiques habituelles de la classe politique camerounaise. Cette décision intervient alors qu'une division semble s'être opérée au sein même du gouvernement, créant un climat d'incertitude autour de ce scrutin crucial. En prenant cet engagement volontaire, le candidat du FSNC envoie un message fort sur son attachement à la transparence et à l'intégrité dans la gestion des affaires publiques.

Cette annonce marque une étape significative dans la campagne électorale en cours, positionnant Issa Tchiroma Bakary comme un acteur politique soucieux d'établir de nouvelles normes éthiques. Alors que les candidats multiplient les meetings et les promesses, cette démarche concrète en faveur de la transparence pourrait influencer la perception des électeurs et redéfinir les attentes envers les aspirants à la magistrature suprême.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un environnement politique souvent critiqué pour son opacité, cette initiative volontaire représente une rupture symbolique avec certaines pratiques établies et pourrait potentiellement établir un nouveau standard pour l'ensemble de la classe politique camerounaise à l'avenir.