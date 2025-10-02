Congo-Kinshasa: Du retard à l'allumage pour le championnat national de football

Le coup d'envoi du championnat de football de la RD Congo n'a toujours pas été donné. Pourtant, le programme officiel habituel prévoit le début de saison en aout et la clôture en juin. Alors qu'octobre vient de débuter, le calendrier n'est toujours pas publié. Ce qui n'est pas sans impact sur les clubs qui doivent rallonger les temps de préparation.

Déjà deux mois que le football club Lubumbashi Sport, pensionnaire de la Ligue nationale de football du Congo (Linafoot) a démarré sa préparation, mais l'absence d'un calendrier officiel le plonge de plus en plus dans l'incertitude. Pichi Nzonde, son président, craint surtout la démobilisation des troupes. « Les joueurs peuvent se sentir perdus ou démotivés sans un plan clair. Cela peut affecter leur morale et leur performance ».

Le budget lui-même serait devenu un casse-tête. « L'engagement des joueurs par rapport aux contrats, par rapport aux primes, est à gérer. Il nous faut des dates précises pour anticiper tout cela et leur permettre de s'organiser », poursuit Nsonde.

« Perdus...»

La situation frappe tant les clubs de première division que ceux de la Ligue 2. Côté gestion physico-technique, il faut désormais improviser, à en croire Guy Loussadissou qui a entraîné l'As Dauphins Noirs de Goma la saison dernière. « Vous êtes vraiment là, perdus, vous ne connaissez pas les jours où vous allez jouer. Vous cherchez des matchs amicaux intenses, des confrontations contre des équipes aguerries pour avoir une idée par rapport à votre préparation. » Pour les fans du foot, le fait pour la Fecofa d'évoluer sous la tutelle de la FIFA et de la CAF depuis trois ans bientôt n'a pas aidé à améliorer les choses.

La majorité des clubs pataugent dans l'amateurisme alors que le niveau du championnat a, lui, simplement dégringolé.