Cote d'Ivoire: Propos 'haineux et xénophobes' - Mme GNABRY Souhonon Marie Odette poursuivie par la justice

1 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Abidjan, 1er octobre 2025 - La justice ivoirienne a décidé de sévir contre les dérives langagières susceptibles de menacer la paix sociale. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre Mme GNABRY Souhonon Marie Odette épouse LOROUGNON, pour avoir tenu à plusieurs reprises des propos jugés haineux, xénophobes, tribalistes et subversifs.

Les faits remontent au 27 septembre 2025, lors d'une manifestation à Bonoua, où l'intéressée a été filmée tenant des déclarations mettant en cause la cohésion nationale. Selon le Parquet, elle n'en était pas à son premier incident. En effet, lors d'une tournée de sensibilisation le 6 septembre 2025 à Abobo, Mme GNABRY s'était déjà illustrée par des propos similaires.

Face à cette récidive, le Procureur a ordonné son déferrement devant la Section Antiterroriste du Tribunal de Première Instance d'Abidjan. Une information judiciaire assortie d'un contrôle judiciaire a été ouverte pour des infractions graves, notamment ; provocation et incitation à l'insurrection, atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national, troubles à l'ordre public, non-respect d'une décision de justice, diffusion et divulgation de fausses nouvelles, propos xénophobes et tribalistes, outrage à des autorités publiques. Ces faits sont prévus et réprimés par plusieurs dispositions du Code pénal, notamment les articles 165, 179, 183, 184, 190, 226-30-40, 227, 268, 270, 271 et 287-90.

Dans son communiqué, le Procureur a tenu à rappeler que nul ne peut se prévaloir de son statut politique pour se soustraire à la loi. « L'exercice d'une activité politique au sein d'un parti politique n'autorise pas la tenue de propos d'une telle gravité, et le statut d'acteur politique ne confère aucune immunité », a-t-il insisté.

Cette décision s'inscrit dans une volonté affichée de préserver la cohésion sociale et la stabilité, dans un contexte marqué par la nécessité de renforcer la vigilance face aux discours de haine.

