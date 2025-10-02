Le Président de la République, Alassane Ouattara, a indiqué le 1er octobre 2025, que les prix bord-champs du café et du cacao pour la campagne de commercialisation 2025-2026 sont respectivement fixés à 1700 Fcfa et 2800 Fcfa. Le Chef de l'État s'exprimait au Parc des expositions de Port-Bouët à la faveur de la cérémonie d'ouverture officielle de la campagne de commercialisation des deux spéculations.

Alassane Ouattara a exprimé sa gratitude aux panteurs pour avoir produit du café et du café de bonne qualité, mais aussi pour l'avoir « soutenu durant toutes ces années ». En retour, le Chef de l'Exécutif ivoirien a promis de poursuivre ses efforts dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales.

C'est en cela qu'il a promis de renforcer l'accès aux soins gratuits à un plus grand nombre dans le monde agricole. Étant entendu que les producteurs de café et de cacao dûment enregistrés bénéficient déjà d'une prise en charge totale (100 %) dans le cadre de la couverture maladie universelle (Cmu) par le Conseil Café - Cacao. La promesse faite par le Président de la République porte également sur la poursuite de la mise en place d'infrastructures économiques de base dont les écoles, les centres de santé et le reprofilage des pistes rurales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est par la voix du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, que les planteurs ont exprimé _ à leur tour - leurs gratitude au Président de la République. Face à la conjoncture sous-régionale et internationale instable - notamment du fait des conflits et autres défis sécuritaires qui traversent le monde - Kobenan Kouassi Adjoumani a déclaré : « La Côte d'Ivoire se sent chanceuse de vous avoir à sa tête et n'est pas prête à vous lâcher ».

Outre un tableau de l'artiste Ulrich Abé - réalisé à base de poudre de café et de cacao - le Chef de l'État a reçu des présents de la part des producteurs dont une chaise royale, une canne en or et des sandales. Ce, en présence de l'ensemble de ses collaborateurs dont le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné et le Premier ministre, Dr Robert Beugré Mambé. Plusieurs ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire ont également pris part à la cérémonie.