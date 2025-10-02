Cote d'Ivoire: Réhabilitation et extension - Le Lycée scientifique de Yamoussoukro entre dans une nouvelle ère

Le Lycée Scientifique de Yamoussoukro (LSY) entre dans une nouvelle ère. Ce lundi 28 septembre 2025, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le Pr. Mariatou Koné, a lancé officiellement les travaux de réhabilitation, d'extension et d'équipement de ce haut lieu d'excellence.

Ce vaste chantier, estimé à plus de 28 milliards de FCFA et prévu sur 30 mois, vise non seulement à accroître la capacité d'accueil de l'établissement, mais aussi à y installer de nouvelles infrastructures stratégiques. Parmi elles, le futur Centre National de Développement Scientifique (CNDS), appelé à remplacer l'actuel CNMS d'Abidjan, ainsi que des bâtiments pour héberger près de 1 000 étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), actuellement logés à l'INPHB.

En tout, ce sont 70 bâtiments qui seront rénovés et équipés, auxquels s'ajouteront de nouveaux édifices modernes avec tous les services nécessaires à la vie académique et scientifique.

Un projet adossé aux réformes éducatives

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces travaux traduisent la volonté de l'État d'arrimer l'école ivoirienne aux ambitions de développement du pays. Ils s'inscrivent dans la droite ligne des recommandations des États Généraux de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (EGENA), qui prônent la promotion des sciences, technologies et innovations, ainsi qu'une gouvernance éducative plus décentralisée et inclusive.

La réforme sur le retour des coefficients différenciés, le Contrat d'Objectif et de Performance (COP) ou encore le Concours régionalisé du CAFOP participent de cette dynamique de modernisation et de démocratisation du système éducatif.

En rappelant l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny et la vision du président Alassane Ouattara, le Pr. Mariatou Koné a souligné que « rien ne se fait dans l'improvisation », mais bien dans le cadre d'une stratégie claire : faire de l'éducation de qualité un levier de transformation et de développement durable de la Côte d'Ivoire.

Avec ce projet, le Lycée Scientifique de Yamoussoukro est appelé à redevenir un pôle phare de formation et d'innovation, capable de contribuer à l'émergence d'un pays résolument tourné vers l'avenir.