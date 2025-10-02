Cote d'Ivoire: Gestion des urgences sanitaires - Le pays renforce son système grâce à l'outil électronique e-PHEM

Du 29 septembre au 4 octobre 2025, l'Agence Nationale des Soins de Santé Primaire (ANSSP), avec l'appui du Centre Régional de Surveillance et de Contrôle des Maladies (CRSCM) de la CEDEAO, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du CDC Afrique, organise à Abomey-Calavi une formation dédiée à l'outil électronique de gestion des urgences de santé publique, connu sous le nom de e-PHEM.

Développée par l'OMS, cette plateforme innovante permet d'améliorer la coordination des interventions en cas de crise sanitaire. Intégrée aux Centres d'opérations d'urgence en santé publique (COUSP), elle offre une architecture open-source adaptable aux besoins spécifiques de chaque pays.

L'atelier vise à outiller les experts béninois de la santé publique sur l'utilisation des modules du e-PHEM, à mettre en place des procédures opérationnelles standardisées pour son exploitation et à préparer sa mise en oeuvre complète au sein du COUSP du Bénin. Les participants, issus de différents services du ministère de la Santé et d'autres départements impliqués dans la gestion des urgences, testent l'outil à travers des scénarios pratiques.

Avec cette formation, le Bénin devient le septième pays de la région à intégrer cette innovation, après le Togo, la Sierra Leone, le Libéria, le Burkina Faso, le Mali et la Gambie.

En renforçant les capacités nationales et régionales, ce projet s'inscrit dans la volonté de la CEDEAO et de ses partenaires d'améliorer la résilience sanitaire en Afrique de l'Ouest. Une initiative qui illustre la devise portée par les organisateurs : « Ensemble pour un avenir plus sain et plus sûr ».