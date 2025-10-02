Le terrain de sport de l'école primaire publique Soba, à Korhogo, a abrité le dimanche 28 septembre 2025 une triple cérémonie placée sous le signe de la solidarité et du développement. L'événement, parrainé par l'ancien député Alphonse Soro, a été marqué par l'autonomisation des jeunes et des femmes à travers des activités génératrices de revenus (AGR), la distribution de kits scolaires et la tenue de la 7e édition du tournoi central Alphonse Soro.

Au titre des actions sociales, 100 bénéficiaires des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre (THIMO) ont été soutenus, 100 jeunes ont reçu des permis de conduire, et 100 kits scolaires ont été distribués à des enfants issus de familles démunies.

Profitant de l'occasion, Alphonse Soro a rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, dont il a salué les réalisations dans le District des Savanes et dans l'ensemble du pays : infrastructures routières, électrification, et amélioration des conditions de vie. « Alassane Ouattara est une chance unique pour la Côte d'Ivoire. Depuis près de 15 ans, il a changé le visage du pays de fond en comble. Sortons et votons massivement pour lui dès le 1er tour afin de lui dire merci », a lancé l'ex-parlementaire de Karakoro-Komboro.

Il a également invité les populations à s'approprier le processus de distribution des cartes d'électeurs afin de garantir une forte mobilisation le 25 octobre prochain.

Les représentants de la jeunesse et des femmes, Traoré Souleymane et Soro Fanda, ont exprimé leur gratitude en s'engageant à traduire leur reconnaissance dans les urnes.

Sur le plan sportif, la finale du tournoi a vu la victoire de Hitler FC face au Sporting. Le vainqueur est reparti avec un chèque de 2 millions de FCFA, tandis que des distinctions ont récompensé les meilleures équipes et joueurs : meilleur buteur, meilleur joueur, équipe fair-play et arbitres.