Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Naissance du mouvement 'Le Souverainiste de Côte d'Ivoire' autour d'Ahoua Don Mello

1 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

À quelques semaines de la présidentielle, le paysage politique ivoirien s'anime. Le mardi 30 septembre 2025, à l'hôtel Belle-Côte d'Abidjan, a été lancé officiellement le mouvement politique "Le Souverainiste de Côte d'Ivoire", qui a annoncé son soutien à la candidature d'Ahoua Don Mello pour l'élection d'octobre 2025.

Le mouvement est présidé par Me Huyo Kano Blé, avocat au Barreau de Côte d'Ivoire et ancien Secrétaire général adjoint du Ppa-CI chargé de la Justice et des Droits de l'Homme. Présentant la nouvelle structure, il a insisté sur son organisation décentralisée, avec des représentations dans les districts, régions et départements du pays.

Au-delà de l'échéance présidentielle, Me Huyo Kano Blé a précisé que "Le Souverainiste de Côte d'Ivoire" entend peser dans toutes les futures élections afin de promouvoir des candidatures attachées à l'indépendance politique, économique et culturelle du pays.

Présent à la cérémonie, le candidat Ahoua Don Mello a salué la création de ce mouvement et félicité l'équipe dirigeante pour sa capacité à s'implanter en un temps record sur l'ensemble du territoire.

Il a exhorté ses nouveaux alliés à relayer auprès des populations le contenu de son programme présidentiel, axé sur la souveraineté nationale dans ses dimensions économique, culturelle, militaire et politique. « Ce mouvement traduit la volonté des Ivoiriens de se réapproprier leur destin et d'affirmer une souveraineté réelle à tous les niveaux », a déclaré Ahoua Don Mello, sous les applaudissements des militants réunis.

Avec ce nouvel appui, la candidature d'Ahoua Don Mello se renforce à l'approche d'un scrutin où la question de l'indépendance nationale et de l'alternance démocratique s'impose comme l'un des thèmes majeurs du débat.

