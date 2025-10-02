Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Pdci-Rda lance ses conférences « Dire la vérité aux Ivoiriens »

À moins d'un mois de l'élection présidentielle, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) a donné le ton, le mardi 30 septembre 2025, au siège du parti à Cocody, avec le lancement officiel d'une série de conférences-débats baptisées « Dire la vérité aux Ivoiriens ». Autour de juristes, d'économistes et de figures du monde médical, cette première rencontre a mis en lumière un diagnostic sévère de la gouvernance actuelle et a posé les jalons d'une alternative politique incarnée par le candidat du parti, Tidjane Thiam.

Animée par Gnamien Yao, président du comité scientifique et Dr Jean-Marc Anga, PhD en sciences agronomiques, la conférence a réuni des experts tels que Me Jean-Chrysostome Blessy, Me Luc Adjé (ancien bâtonnier), Pr. Aya Thérèse N'Dri Yoman (ancienne ministre de la Santé) et Kouamé Kouassi (économiste et ancien directeur général du budget).

Sur le plan institutionnel, Me Luc Adjé (avocat et ancien bâtonnier) a insisté sur la nécessité d'une Constitution claire et respectée, dénonçant les interprétations opportunistes qui affaiblissent la démocratie. « Une loi fondamentale interprétable à souhait ne garantit pas la démocratie. La Constitution doit être limpide pour que le peuple exerce réellement son pouvoir », a-t-il martelé. Il a également dénoncé les inégalités dans l'application des lois, rappelant les arrestations ciblées et la répression subie par des militants de l'opposition depuis la crise post-électorale de 2010.

Les interventions de professeur Thérèse N'Dri Yoman et de l'économiste Kouamé Kouassi ont mis en exergue la dégradation des services publics, le poids de la dette et les difficultés rencontrées par les citoyens dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Ces analyses, croisées avec des témoignages du terrain et des chiffres vérifiables, visent à démontrer que « la vitrine économique » mise en avant par le pouvoir en place masque de profondes inégalités sociales.

Me Jean-Chrysostome Blessy et Me Donato Noël, avocats défenseurs des droits de l'Homme, ont pour leur part insisté sur les atteintes à la liberté et à la justice, appelant à une alternance démocratique crédible en octobre prochain.

De son côté, Akossi Bendjo, coordonnateur des activités des vice-présidents du Pdci-Rda, a salué la forte mobilisation des militants et sympathisants. Il a rappelé que plus de 400 cadres du parti, mobilisés autour de Tidjane Thiam, ont élaboré un projet de société pour une Côte d'Ivoire plus juste et équitable. « Un pays ne se développe pas sur des bilans enjolivés ou des discours de propagande. La vérité prépare l'avenir », a-t-il insisté, sous les acclamations de la salle.

En conclusion, il a lancé un appel solennel : « Face à la décadence actuelle, une alternative existe. Elle est portée par le Pdci-Rda et par un homme d'expérience et de valeurs, le président Tidjane Thiam. L'heure est venue de tourner la page et de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails du progrès partagé ».