Cote d'Ivoire: JDAIP 2025 - Des recommandations fortes pour un meilleur accès à l'information publique en Côte d'Ivoire

1 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La 2e édition des Journées du droit d'accès à l'information publique (JDAIP) s'est tenue du 28 au 30 septembre 2025 à Abidjan, à l'auditorium de la Primature au Plateau. Cet événement, qui a réuni autorités administratives et politiques, chercheurs, universitaires, journalistes, acteurs de la société civile et décideurs institutionnels, s'est clôturé sur une série de recommandations majeures destinées à consolider les acquis en matière de gouvernance démocratique et à renforcer la transparence de l'action publique.

Vers une stratégie nationale inclusive

Au terme des travaux, les participants ont appelé à l'élaboration d'une Stratégie nationale d'accès à l'information et aux documents d'intérêt public et général. Celle-ci devrait être construite de manière inclusive, en associant les universitaires, l'UNESCO et d'autres acteurs afin de concilier savoirs universels et pratiques locales de gestion de l'information.

Une autre recommandation phare concerne la mise en place d'un référentiel national des documents d'intérêt public. Cet outil devrait permettre aux organismes publics d'harmoniser leurs pratiques et de diffuser proactivement les informations essentielles. Pour mesurer les progrès, l'institution d'un baromètre national de suivi et d'évaluation a également été préconisée, afin d'apprécier la proactivité des administrations.

Professionnalisation et formation

Les JDAIP 2025 ont également insisté sur la nécessité de professionnaliser la fonction de Responsable de l'Information. Il s'agit de définir des curricula spécialisés en collaboration avec l'ENA, l'ISTC et le CERCOM, pour doter les administrations de profils homogènes, certifiés et reconnus. Cette mesure vise à garantir un traitement professionnel et éthique de l'information publique.

Dans un contexte où la transparence et l'innovation deviennent des leviers de développement, les participants ont recommandé d'intégrer les acquis nationaux en matière d'open data et de science ouverte à la stratégie nationale. Cette approche permettrait de mieux valoriser les initiatives déjà en place et de renforcer la culture de l'ouverture des données publiques.

Encadrement juridique et médiation

Les discussions ont également porté sur la nécessité d'un dispositif national encadrant la communicabilité des informations. Ce cadre devrait intégrer des dimensions juridiques, éthiques, culturelles, sécuritaires et technologiques, constituant ainsi une référence en cas de litige.

Enfin, la création d'un mécanisme national d'alerte et de médiation a été proposée. Celui-ci associerait les journalistes, chercheurs, organismes publics, société civile et institutions de régulation, afin de prévenir les abus et d'assurer la protection des droits des citoyens.

Avec ces recommandations, la Côte d'Ivoire franchit une étape importante vers une gouvernance plus transparente et participative. Les JDAIP 2025 se positionnent ainsi comme un espace de réflexion stratégique et de co-construction de solutions concrètes pour garantir à chaque citoyen un droit effectif à l'information.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

