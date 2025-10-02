Togo: Élèves, préparez-vous - Voici toutes les dates des examens 2026

1 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le ministère de l'Éducation a rendu public le calendrier officiel des examens pour 2026. Les autorités entendent donner une visibilité claire aux élèves et enseignants en publiant le calendrier 7 mois à l'avance.

Baccalauréat 2ème partie (BAC II)

Les candidats au BAC II sont les plus concernés par ce calendrier.

Les épreuves sportives se tiendront du 4 au 15 mai 2026.

Les épreuves écrites auront lieu du 16 au 20 juin 2026.

Une session de remplacement est prévue du 3 au 7 août 2026 pour les absents.

Baccalauréat 1ère partie (BAC I)

Épreuves sportives : à partir du 16 mars 2026.

Épreuves écrites : du 18 au 22 mai 2026.

Session de remplacement : du 24 au 28 août 2026.

Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC)

Épreuves sportives : à partir du 6 avril 2026.

Épreuves écrites : du 6 au 11 juin 2026.

Session de remplacement : du 24 au 28 août 2026.

Certificat d'Études du Premier Degré (CEPD)

Les épreuves du CEPD se dérouleront du 16 au 18 juin 2026.

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Épreuves orales et pratiques : du 8 au 19 juin 2026.

Épreuves écrites : du 29 juillet au 3 août 2026.

