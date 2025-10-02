Sénégal: Éliminatoires CM - Pape Thiaw publie une liste de 26 joueurs avec trois retours

Dakar — Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a rendu publique, jeudi, une liste de 26 joueurs retenus pour les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Cette liste est marquée par le retour du défenseur Ilay Camara et des milieux Nampalys Mendy et Mamadou Lamine Camara.

Blessé avant les deux rencontres du mois de septembre face au Soudan et à la République démocratique du Congo (RDC), Ismaila Sarr va lui aussi faire son retour en sélection.

Le défenseur Abou Diallo et les milieux Habib Diarra et Lamine Camara, blessés, sont en revanche absents de la liste publiée par Pape Thiaw.

Les deux dernières rencontres de l'équipe nationale de football du Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde, vont se tenir le 10 octobre à Djouba, contre le Soudan du Sud, et le 14 du même mois à Dakar, contre la Mauritanie.

Les Lions ont fait un pas important vers la qualification en Coupe du monde dans le groupe B, après leur victoire renversante (3-2) face à la République démocratique du Congo à Kinshasa, lors de la huitième journée des éliminatoires.

Cette victoire a propulsé le Sénégal en tête du Groupe B, avec 18 points, soit deux de plus contre l'équipe congolaise.

La Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, est prévue du 11 au 19 juillet.

- Voici la liste des joueurs sélectionnés :

Gardiens : Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Antoine Mendy, Ismail Jakobs, Krépin Diatta, El Hadj Malick Diouf, Moustapha Mbow, Ilay Camara

Milieux de terrain : Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Pape Alassane Guèye, Idrissa Gana Guèye, Nampalys Gomis, Cheikh Niasse, Mamadou Lamine Camara

Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Chérif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly