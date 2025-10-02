Sénégal: Richard-Toll - Une centaine de femmes formées à la fabrication de savons et d'eau de javel

Richard-Toll — Au total 107 femmes membres de différents Groupements d'intérêt économique (GIE) de Richard-Toll, ont bénéficié d'une formation en saponification et en javellisation, dans le cadre d'un programme d'autonomisation économique initié par le mouvement "Walo Bagn na", a appris l'APS.

"Cette activité vise à doter les femmes de compétences simples, peu coûteuses à mettre en oeuvre, mais très rentables si elles sont bien exploitées", a expliqué Yacine Ba, formatrice en entrepreneuriat et techniques de transformation des produits locaux à la cérémonie de clôture de cette formation déroulée en plusieurs sessions.

Elle a permis, selon elle de "renforcer les compétences techniques des participantes dans la fabrication artisanale de savons et d'eau de javel", deux produits d'usage quotidien fortement consommés au niveau local.

La formatrice a fait savoir que la session comprenait à la fois des modules théoriques et des exercices pratiques, permettant aux femmes d'apprendre les différentes étapes de production, les normes d'hygiène, le dosage des matières premières, les techniques d'emballage et de conservation des produits.

"Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de lutte contre la précarité en milieu rural avec la création d'opportunités économiques pour les femmes, souvent en première ligne dans la gestion des charges familiales", a t-elle déclaré.

Le mouvement "Walo Bagn na", partenaire de l'initiative, oeuvre depuis plusieurs années pour le développement local, à travers le renforcement des capacités des populations vulnérables, notamment les femmes et les jeunes.

Les organisateurs espèrent que cette formation débouchera sur la création de micro-entreprises viables, capables de générer des revenus stables et de contribuer à la dynamique économique de la commune de Richard-Toll.