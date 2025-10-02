Sénégal: Richard-Toll - Une centaine de femmes formées à la fabrication de savons et d'eau de javel

2 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard-Toll — Au total 107 femmes membres de différents Groupements d'intérêt économique (GIE) de Richard-Toll, ont bénéficié d'une formation en saponification et en javellisation, dans le cadre d'un programme d'autonomisation économique initié par le mouvement "Walo Bagn na", a appris l'APS.

"Cette activité vise à doter les femmes de compétences simples, peu coûteuses à mettre en oeuvre, mais très rentables si elles sont bien exploitées", a expliqué Yacine Ba, formatrice en entrepreneuriat et techniques de transformation des produits locaux à la cérémonie de clôture de cette formation déroulée en plusieurs sessions.

Elle a permis, selon elle de "renforcer les compétences techniques des participantes dans la fabrication artisanale de savons et d'eau de javel", deux produits d'usage quotidien fortement consommés au niveau local.

La formatrice a fait savoir que la session comprenait à la fois des modules théoriques et des exercices pratiques, permettant aux femmes d'apprendre les différentes étapes de production, les normes d'hygiène, le dosage des matières premières, les techniques d'emballage et de conservation des produits.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de lutte contre la précarité en milieu rural avec la création d'opportunités économiques pour les femmes, souvent en première ligne dans la gestion des charges familiales", a t-elle déclaré.

Le mouvement "Walo Bagn na", partenaire de l'initiative, oeuvre depuis plusieurs années pour le développement local, à travers le renforcement des capacités des populations vulnérables, notamment les femmes et les jeunes.

Les organisateurs espèrent que cette formation débouchera sur la création de micro-entreprises viables, capables de générer des revenus stables et de contribuer à la dynamique économique de la commune de Richard-Toll.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.