Sénégal: Bakel - Clôture des vacances Ados sur les VBG et les MGF

Bakel — Le centre conseil adolescent (CCA) de Bakel a clôturé, mercredi soir, la troisième édition de ses vacances axée sur la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), les mutilations génitales féminines (MGF), l'excision et les grossesses précoces.

Les activités déroulées dans ce cadre "ont été des moments pour sensibiliser et appeler à l'abandon des VBG, des MGF, des mariages d'enfants, des grossesses précoces et de l'excision dans le département", a expliqué Lamine Diagne, coordonnateur du CCA de Bakel.

Cette troisième édition des vacances Ados a été lancée le 2 septembre dernier, de concert avec le Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural (GRDR), sur le thème "Stop VBG, non aux mariages d'enfants, halte aux MGF/excision, des vacances utiles pour un avenir sans violence et en bonne santé".

Selon M. Diagne, plusieurs communes du département ont abrité des activités à l'occasion de ces vacances Ados pour notamment faire de la "sensibilisation, de l'éducation à travers la danse, le théâtre, la musique avec les jeunes".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le Sénégal a signé des conventions pour que, d'ici 2030, on n'ait plus d'excision, plus de mariage d'enfants, plus de grossesses précoces. C'est la raison pour laquelle nous, CCA de Bakel, voulons jouer pleinement notre rôle dans cette lutte", a-t-il expliqué.

Plusieurs clubs de jeunes filles sont également devenus fonctionnels à travers ces vacances, malgré des difficultés financières auxquelles fait face le CCA pour couvrir tout le département, a révélé Lamine Diagne.

"Nous faisons du volontariat ici. Malgré nos maigres moyens, nous arrivons à faire des résultats. Nous sommes là pour accompagner les adolescents, les orienter et aller avec eux jusqu'à la maturité", a-t-il indiqué.

Plusieurs autorités territoriales ont pris part à cette cérémonie de clôture, de même que des chefs de service et des acteurs de développement.