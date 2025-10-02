Sénégal: IRTSS de Saint-Louis - Un modèle architectural à dupliquer dans les autres régions (DAGE)

Saint-Louis — Le modèle architectural de l'Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale (IRTSS) de Saint-Louis sera dupliqué dans les autres régions, a déclaré Tamsir Guèye, Directeur de l'Administration générale et de l'équipement (DAGE) du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.

Il s'exprimait, mercredi, à Saint-Louis, à l'occasion de la réception provisoire du bâtiment de l'IRTSS construit par l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP).

"Nous avons constaté que le modèle initial qui a été adopté est devenu exigu pour nos inspections qui sont en train de grandir", a notamment déclaré M. Guèye, ajoutant que "c'est la raison pour laquelle nous avons entamé une phase d'extension et voulons dupliquer le modèle de Saint-Louis".

M. Guèye, qui s'est dit satisfait du travail accompli par cette agence, a signalé que son département a reçu 12 projets entièrement achevés et réceptionnés.

Après Saint-Louis, l'IRTSS de Sédhiou sera réceptionné vendredi prochain, a-t-il annoncé.

Il a formulé le voeu de disposer d'un site à Dakar et à Rufisque pour la réalisation de locaux devant abriter les services de son ministère.

Il a ensuite invité les populations à une "bonne utilisation" de ce bâtiment qui vient d'être réceptionné.

Le DG de l'ACBEP, Baye Niass, a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la modernisation des services initiée par le ministère de la Fonction publique.

M. Niass a mis l'accent sur la nécessité de construire des infrastructures en veillant à l'utilisation "efficiente" des ressources.

Pour sa part, l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Saint-Louis, Adama Diouf, a rappelé l'état de vétusté dans lequel se trouvait l'ancien bâtiment situé au nord de l'Île.

Selon lui, "ce bâtiment, vétuste et exigu, ne répondait plus aux normes de sécurité, ni aux exigences de confidentialité et de dignité indispensables dans une administration chargée de veiller au respect des droits et obligations dans le monde du travail".

Il revient maintenant aux agents de faire de ce bâtiment un "véritable outil au service du développement économique et social", a-t-il dit.

Pour cela, M. Diouf a incité les travailleurs "à y cultiver l'exemplarité, l'efficacité et la disponibilité".

La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs personnalités dont le président du Conseil de surveillance de l'ACBEP, Ousmane Kébé.