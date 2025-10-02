Burkina Faso: Semaine nationale de la Culture 2026 - La région du Kadiogo tient ses représentants

Le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, a présidé la cérémonie de clôture de la semaine régionale de la culture, mardi 30 septembre 2025, à Ouagadougou.

Du 28 au 30 septembre 2025, a eu lieu la Semaine régionale de la culture (SRC) du Kadiogo en vue de sélectionner les compétiteurs de la région pour participer à la 22e édition de la Semaine nationale de la Culture (SNC Bobo 2026). La cérémonie de clôture de la SRC du Kadiogo a été présidée par le président du comité régional d'organisation, Abdoulaye Bassinga, gouverneur de la région du Kadiogo.

Les lauréats vont représenter la région dans 4 disciplines. Il s'agit de l'art culinaire, l'art plastique, le sport traditionnel et l'art du spectacle. Ainsi, dans la discipline art culinaire 4 lauréats sont retenus pour la phase finale à la SNC 2026.

9 lauréats en art plastique, 79 lauréats en sport traditionnel et lutte, et une vingtaine de troupe d'ensemble artistique en art du spectacle.

Le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, a confié que la semaine régionale de la culture du Kadiogo a été un moment de célébration d'inspiration et de renforcement de l'identité culturelle. « Nous avons assisté à un véritable festival de créativité, de talent et de diversité culturelle », a-t-il soutenu.

Pour cela, il a félicité tous les participants qui ont apporté leur contribution à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel burkinabè. Il a exhorté

les lauréats retenus pour représenter la région du Kadiogo à la SNC Bobo 2026 à travailler davantage pour ramener le plus grand nombre de trophées. « Vos réalisations ont été exceptionnelles et vous devez apporter honneur et gloire à notre région », a-t-il dit.

En ces temps difficiles où la nation fait face à un défi sécuritaire, Abdoulaye Bassinga a souligné que la culture est devenue l'ancre, rappelant l'identité culturelle de tout un chacun. Il a donc invité tous les acteurs à se souvenir que la culture est un héritage précieux qui doit être transmis aux géné-rations futures. Le président du comité régional d'organisation a, en outre, traduit sa reconnaissance à toutes ses personnes ressources qui ont contribué à la réussite de la semaine régionale de la culture du Kadiogo.