Burkina Faso: Année scolaire 2025-2026 - Le ministre Boubakar Savadogo constate l'effectivité de la rentrée

Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, a visité le lycée privé le technicien et le CEG de Bonheur ville à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, mercredi 1er octobre 2025, à Ouagadougou.

La rentrée scolaire 2025-2026 a débuté le 1er octobre 2025 au Burkina Faso, après près de 4 mois de vacances scolaires. Afin de constater l'effectivité de la rentrée scolaire, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, a visité deux établissements d'enseignement technique et général. Il s'agit du lycée privé le technicien et du CEG de Bonheur ville, mercredi 1er octobre 2025, à Ouagadougou.

Après avoir été accueilli par le proviseur du lycée privé le technicien, le ministre a pris langue avec quelques élèves des classes de 3e et de Tle F4, en génie civil, F3 en électricité. Au cours de la visite, le ministre Savadogo a conseillé aux élèves d'adopter des comportements citoyens et patriotiques. Il a aussi félicité et encouragé le personnel pour leurs efforts dans l'enseignement.

Au CEG de Bonheur ville, M. Savadogo a visité les élèves des classes de 6e et 3e. Il est revenu sur la propreté et l'assainissement en milieu scolaire. Il a donc invité les élèves à se mobiliser pour des journées de salubrité afin d'être dans de bonnes conditions pour démarrer l'année scolaire. Il s'est entretenu aussi avec le personnel du CEG ainsi que le bureau des parents d'élèves et des chefs coutumiers de la zone.

Respect des coiffures imposées

Le ministre Boubakar Savadogo, à l'issue des échanges avec les acteurs, a insisté sur les bons comportements à adopter par les élèves. « Il faut qu'ils puissent reconnaître le sacrifice de leurs parents, enseignants, l'administration et la nation. Ils doivent être disciplinés et avoir un comportement civique, citoyen, basé sur le respect des valeurs du Burkina, de la famille, des parents, des enseignants et des symboles de l'Etat », a-t-il dit. M. Savadogo a par ailleurs demandé aux élèves de se conformer au respect des coiffures imposées.

Selon le ministre chargé de l'Enseignement secondaire, le choix du lycée privé le technicien vise à montrer que les enseignements général et technique doivent cohabiter. « Le CEG de Bonheur ville est situé dans une zone à un fort défi éducatif, car il y a une très forte demande. Pour deux classes de 6e, l'établissement a reçu près de 170 élèves soit 85 par classe », a-t-il fait savoir.