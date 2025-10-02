Burkina Faso: UACO 2025 - L'influence du contexte géopolitique sur la communication en discussion

1 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Adama Sedgo

La 14e édition des Universités africaines de communication de Ouagadougou (UACO) a ouvert ses portes, mercredi 1er octobre 2025, à Ouagadougou. La cérémonie a été patronnée par le ministre d'Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le général de Brigade Célestin Simporé, représentant le Premier ministre.

Placée sur le thème : « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique », la 14e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO), réunit, du 1er au 3 octobre 2025, des experts, universitaires, professionnels de médias et étudiants venus de la sous-région et d'autres pays d'Afrique. Ces participants vont animer des communications et échanger autour de plusieurs thèmes dont la finalité est de proposer des solutions adaptées

pour construire une Afrique souveraine, informée et résiliente.

La cérémonie d'ouverture, patronnée par le ministre d'Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le général de Brigade Célestin Simporé, a été marquée par des allocations, des prestations d'artistes, une communication inaugurale autour du thème central et une visite des stands d'exposition.

La marraine des UACO 2025, Aminata Zerbo, par ailleurs, ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, s'est réjouie du choix porté sur sa personne pour parrainer cette édition. Elle a rappelé que des campagnes de désinformation sont relayées mettant à rude épreuve certaines valeurs africaines. Pour elle, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont des outils stratégiques qui, si elles sont maitrisées, pourront permettre de créer des contenus numériques qui reflètent les réalités africaines.

Le représentant des pays invités spéciaux (Niger, Mali, Togo), Alhamdou Ag Ilyène, ministre chargé de la Communication du Mali, a traduit sa reconnaissance aux autorités du Burkina pour l'accueil fraternel. Pour lui, le thème de la 21e édition des UACO est interpellateur et revêt un intérêt pour les pays. Car, a-t-il indiqué, dans ce contexte d'insécurité, l'Afrique doit repenser sa manière de communiquer afin de porter sa voix sur la scène internationale. Il s'est engagé à accompagner toute initiative comme les UACO et partager les expériences dans le domaine.

Quant au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, qui a livré le discours du Premier ministre, il a souhaité que ces UACO soient un espace de réflexion stratégique, permettant à l'Afrique de mieux saisir les opportunités et surmonter les défis liés à la géopolitique contemporaine. Car, a-t-il rappelé, la communication est un levier qui peut transformer les sociétés.

« Elle peut servir à manipuler, comme elle peut contribuer à éclairer et à mobiliser les peuples vers leur émancipation », a-t-il ajouté. Pour lui, les pays africains, font face à des défis immenses. Mais, il reste convaincu que l'information juste et la communication responsable constituent des armes pour la construction d'un avenir meilleur.

C'est pourquoi, il a appelé les participants à des débats ouverts, des analyses profondes et des recommandations concrètes, capables de guider les politiques et les pratiques dans un environnement géopolitique et géo- stratégique complexe.

