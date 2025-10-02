Le président de la Commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a lancé officiellement, mercredi 1er octobre 2025 à Ouagadougou, la VIe édition du mois d'octobre, le mois du consommer local, sur le thème : « Consommer local, facteur de développement des chaines de valeur régionales compétitives de l'UEMOA ».

Comment réussir la transformation des produits locaux afin d'en faire le moteur d'une transformation économique durable de l'Union ? Les pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ont trouvé la réponse à travers l'initiative du mois du consommer local.

Ce 1er octobre 2025, la VIe édition a été lancé officiellement, à Ouagadougou et dans tout l'espace communautaire par le président de la Commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop.

Durant un mois, les mets et les produits locaux sont à l'honneur sur le thème :

« Consommer local, facteur de développement des chaines de valeur régionales compétitives de l'UEMOA ». Selon le président de la Commission, le thème retenu cette année invite les acteurs à franchir un nouveau palier dans leur approche. « Plus qu'un simple événement commercial, le mois du consommer local est un rendez-vous annuel de réflexion sur notre modèle de développement économique, ainsi que sur les voies de la transformation structurelle des économies et des Etats membres de notre Union.

Cette transformation ne peut se réaliser que si nous développons des chaînes de valeurs régionales, intégrées et compétitives capables de créer de l'emploi et de générer des revenus substantiels pour les populations, en particulier pour les femmes et pour les jeunes », a-t- il indiqué. Pour le représentant du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA), Seydou Ilboudo, l'objectif de cette initiative est de décomplexer les populations de l'union à la consommation des biens et services issus de leurs terroirs. « Elle revêt une grande importance pour l'intégration sous régionale car elle contribue à la valorisation des produits partant au développement du commerce intracommunautaire », a-t-il ajouté.

A entendre le président de la Commission de l'UEMOA, cette initiative est le chemin vers une Union compétitive et prospère. « Consommer local aujourd'hui, c'est investir dans l'emploi de demain, c'est soutenir l'innovation des entreprises et renforcer la souveraineté économique de notre Union. C'est aussi choisir de soutenir un modèle de développement endogène inclusif et durable », a-t-il expliqué. Il a ajouté que c'est aussi choisir de faire de l'espace économique et monétaire, un espace intégré, ouvert à l'Afrique avec une position stratégique consolidée dans le monde.

« Consommer local, c'est s'inscrire dans la vision du développement durable. Le Burkina Faso est l'un des premiers pays a encouragé et à mettre en œuvre le consommer local en témoigne la création d'unités industrielles de transformation de la tomate », a poursuivi M. Ilboudo. Il a, par ailleurs, invité les populations de l'espace à consommer les produits pour que ces unités soient viables.

C'est depuis 2019 que le mois du consommer local a vu le jour avec les ministres chargés du commerce de l'UEMOA.