L'Union fraternelle des croyants de Dori (UFC-Dori) a procédé à l'inauguration de son nouveau studio de production de programmes radiophoniques, le lundi 29 septembre 2025 à Dori, chef-lieu de la région du Liptako.

L'Union fraternelle des croyants de Dori (UFC-Dori) dispose désormais d'un studio de production de programmes radiophoniques. Réalisé et équipé à hauteur de 35 millions de F CFA, le joyau est composé d'une salle d'attente qui sert de bureau, de salles de régie et d'une salle d'enregistrement. Inaugurée le lundi 29 septembre 2025 à Dori, sa réalisation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Maîtrise inclusive et participative des terres et de l'eau pour la paix », par l'UFC-Dori et financé par la Fondation PATRIP.

En abrégé projet « Jam'Borders », « jam » signifiant « paix » en langue nationale Fulfuldé et « borders » qui veut dire en Anglais « frontières », soit la « paix aux frontières ».

A en croire le coordonnateur de l'UFC-Dori, François Paul Ramdé, la réalisation du studio vise à montrer la contribution de sa structure à la promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble à travers ses actions, dont celles développées avec l'appui de la Fondation PATRIP.

Il a en outre révélé que le studio suscitera l'accompagnement des populations et des autorités vis à vis des actions de l'UFC-Dori. M. Ramdé a souligné qu'il contribuera à sensibiliser les auditeurs à l'importance de la cohésion sociale et du vivre-ensemble et ce, à travers la diffusion des messages portés par les acteurs invités à l'endroit des populations.

Autrement dit, le coordonnateur de l'UFC-Dori a soutenu que la mise en place de ce studio de production de programmes radiophoniques répond à un besoin de doter les différents acteurs de l'administration publique, du secteur privé et communautaire de la région du Liptako d'un outil de communication bien équipé et performant.

« Nous souhaitons que ce studio puisse impulser une nouvelle dynamique dans le paysage médiatique dans le Liptako. Les émissions réalisées dans ce studio pourraient être diffusées ailleurs, au-delà de la région. C'est pourquoi, nous avons sollicité l'accompagnement financier de la fondation PATRIP pour la réalisation du premier volet de la mise en place de notre radio pour la paix et le développement », a expliqué François Paul Ramdé.

Contribuer à l'éveille des consciences

Au regard du contexte sécuritaire de la région du Liptako, a insisté M. Ramdé, il est primordial d'avoir un moyen de communication efficace en vue de contribuer à l'éveille des consciences et le changement de comportement pour consolider la paix, le vivre-ensemble et la cohésion sociale.

A ce sujet, il a laissé entendre que le joyau n'est pas un studio privé en ce sens que l'UFC-Dori est une Organisation non gouvernementale (ONG),pluriconfessionnelle et apolitique qui intervient au Burkina Faso depuis 1969. Selon ses dires, l'UFC-Dori a un programme bâti autour de deux axes principaux que sont la promotion du dialogue pour la paix et le développement socioéconomique.

Pour ce faire, il a signifié que l'UFC-Dori a signé une convention non seulement avec la région du Liptako mais surtout avec l'Etat. De ce fait, a-t-il rappelé, sa mission première consiste à l'appui communautaire pour booster le développement en accompagnant l'Etat.

Présidant la cérémonie d'inauguration, le gouverneur de la région du Liptako, Abdoul Karim Zongo, a félicité et encouragé l'UFC-Dori pour cette initiative. De son avis, ce studio contribuera à enregistrer des émissions pour davantage sensibiliser les populations à la culture de la paix et du vivre-ensemble.

« Ce studio est inauguré dans un contexte particulier où les fils et les filles du Liptako ont besoin de se parler et se comprendre pour ensemble travailler à construire la région. C'est une aubaine pour la population de tirer le meilleur profit de ce studio », a indiqué l'administrateur civil.

A l'issue de la cérémonie inaugurale, la première émission a été enregistrée. Il s'agit d'une table-ronde sur la thématique : « Contribution de Union fraternelle des croyants de Dori à la promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble dans le Liptako, avec l'appui de la Fondation PATRIP ». Elle a réuni le gouverneur de la région du Liptako, le coordonnateur de l'UFC-Dori ainsi que des leaders coutumiers et religieux.