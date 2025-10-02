Burkina Faso: La Banque mondiale salue la vision du Capitaine Ibrahim TRAORÉ

1 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé, Le mercredi 1er octobre 2025 en fin de matinée, une audience au Vice-président régional Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale, Ousmane Diagana.

M. Diagana a exprimé sa gratitude au Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et sa solidarité avec le Burkina Faso, dans ce contexte de mutations géopolitiques. « Nous avons apporté notre assurance que la Banque mondiale, en tant qu'institution de développement, restera toujours engagée auprès du Burkina Faso et l'ensemble des populations burkinabè pour les accompagner dans leur quête légitime d'un mieux-être », soutient M. Diagana.

Le Vice-président régional Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale a salué la vision du Président du Faso, qui permet au Burkina Faso d'atteindre des performances économiques remarquablement satisfaisantes.

Parlant du Président du Faso, dit l'hôte du jour : « il a été extrêmement généreux de son temps pour nous expliquer sa vision et nous donner en même temps des conseils. Bien entendu, dans le cadre de nos échanges continus avec les autorités du Burkina Faso, nous veillerons à ce que ses conseils se traduisent par des actions concrètes ».

