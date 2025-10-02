L'Association des ambassadeurs, consuls généraux et ministres plénipotentiaires du Burkina Faso (ABF) à la retraite a remis 14 tonnes de ciment pour soutenir l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, mercredi 1er octobre 2025.

Les anciens diplomates ont exprimé leur adhésion à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo. En effet, l'Association des ambassadeurs, consuls généraux et ministres plénipotentiaires du Burkina Faso (ABF) à la retraite a offert 14 tonnes de ciment, mercredi 1er octobre 2025, en réponse à l'appel patriotique lancé par le président du Faso. « En tant qu'ambassadeurs à la retraite nous ne pouvons pas être en dehors d'une initiative aussi importante qui mobilise le peuple.

Donc, grâce à la contribution des membres nous avons pu réunir 14 tonnes de ciment », a expliqué le vice-président de l'ABF, Oumar Diawara. Il a indiqué qu'à travers ce geste les membres de l'Association réaffirment leur « ferme » engagement et disponibilité à accompagner toute initiative qui vise la consolidation de la paix, le développement et l'expression de la dignité nationale.

Le diplomate à la retraite a poursuivi que ce don est non seulement une marque de solidarité mais aussi d'un engagement des membres de l'ABF aux côtés du président du Faso dans cette initiative louable. M. Diawara a également fait savoir qu'au-delà de la valeur matérielle, cette contribution témoigne de leur attachement à la patrie, leur volonté de continuer à servir le Burkina Faso après avoir quitté leur fonction officielle de diplomate en activité.

« Je voudrais à cet instant adressé mes remerciements à tous les collègues, amis et sympathisants qui n'ont aménagé aucun effort pour que cette contribution devienne une réalité. Vous démontrez une fois de plus que la retraite n'est pas une fin de service. Mais, c'est bel et bien une autre forme de service auprès de la Nation », a-t-il déclaré. Le vice-président de l'ABF, par ailleurs, a exprimé la reconnaissance de l'ABF au président du Faso et à leur membre d'honneur qu'est le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, pour sa disponibilité à leurs côtés.

Le chargé de mission, représentant le ministre chargé des Affaires étrangères, Francis Hien, a félicité les anciens ambassadeurs pour avoir répondu à l'appel du chef de l'Etat en apportant ce don. A son avis, ce geste symbolise leur attachement à la patrie. « Nos devanciers ont toujours tracé le sillon que nous devons suivre. Par cet acte, ils ont voulu montrer qu'ils sont présents », a souligné M. Hien. Reconnaissant que le pays doit être construit par les Burkinabè, il a appelé les citoyens à leur emboiter le pas.