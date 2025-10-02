Burkina Faso: OEuvre caritative - Des personnes en situation de handicap s'entraident

L'Association handicap solidaire a organisé une cérémonie de remise de fourniture scolaire aux enfants handicapés, samedi 27 septembre 2025, à Ouagadougou.

L'Association handicap solidaire, soucieux de l'avenir des enfants en situation de handicap à l'orée de la rentrée scolaire 2025-2026, a organisé une cérémonie de remise de fournitures scolaires aux enfants handicapés, samedi 27 septembre 2025, à Ouagadougou. Le président fondateur de l'association handicap solidaire, André Sawadogo, a indiqué que la cérémonie de remise de fournitures scolaires entre dans le cadre de leurs activités. En effet ce sont plus de 26 enfants, a-t-il dit, de la classe de CP1 à la 6e en situation de handicap qui ont reçu des dons en fournitures.

Ces dons sont composés de sacs, de cahiers, d'académie, des bics et de crayons. Il a expliqué que l'objectif de ce don est d'aider les parents surtout qui n'ont pas de moyens à subvenir aux besoins familiaux. Il a précisé que l'association, composé de membres handicapés mène ses activités grâce à l'aide de certains bienfaiteurs. Mais, elle sollicite l'aide des autorités pour plus d'actions et de visibilité. Le directeur exécutif de l'association, Alfred Ouédraogo, a souligné que la mission de l'association est d'amener toutes personnes en situation de handicap à avoir une autonomisation minimale.

Il a lancé un appel à tous partenaires ou bonnes volontés qui voudraient les accompagner, à ne pas hésiter. L'élève en classe de CM1, Obaïdatou Ouédraogo, s'est réjouie pour le don de fournitures scolaires. « Ce cadeau représente pour moi, le bonheur, la santé et la joie », a révélé Obaïdatou Ouédraogo. Elle a promis de travailler bien à l'école pour encourager les organisateurs à continuer l'initiative.

La marraine de l'activité, Valentine Somé, a confié avoir accepté être la marraine à cause de son amour pour les enfants surtout ceux en situation de handicap. Elle a conseillé ses filleuls tout en les exhortant à être des exemples pour encore bénéficier des dons les années avenir. La parente d'élève, Aïcha Ouédraogo, a remercié l'association pour l'initiative tout en la souhaitant bon vent. Le siège de l'association est implanté dans le quartier Kamsonghin de Ouagadougou, depuis plus de 20 ans.