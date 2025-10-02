Maroc: Disty Technologies - Hausse du résultat net de 24% au 1er semestre 2025

Le résultat net de Disty Technologies s'est établi à 12,5 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2025, en amélioration de 24% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette progression bénéficie à la fois de l'amélioration opérationnelle, de la consolidation de la nouvelle approche de gestion de change - qui a généré un gain net de 1,5 MDH sur la période - ainsi que de l'effet favorable de la baisse du dollar sur les coûts d'approvisionnement, indique un communiqué de la société.

Au cours du premier semestre 2025, Disty Technologies a évolué dans un environnement marqué par une forte demande en solutions IT, tant du côté public que privé, portée par l'essor que connaissent plusieurs secteurs économiques.

Dans ce contexte favorable, la société a su tirer pleinement parti de sa stratégie de développement et de sa rigueur opérationnelle, affichant des résultats en nette progression, rapporte la MAP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 278,7 MDH, en hausse de 13% par rapport à la même période en 2024. Cette performance traduit la capacité de Disty à capter la croissance du marché tout en consolidant sa présence auprès de l'ensemble de ses segments de clientèle.

Le dynamisme de la demande, conjugué à une exécution commerciale efficace, a permis à l'entreprise de franchir une nouvelle étape dans son développement. La rentabilité opérationnelle connaît également une amélioration sensible.

L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) progresse de 15% pour atteindre 17,7 MDH, traduisant la stabilisation de la marge brute, la bonne maîtrise des coûts et la rationalisation continue des processus internes.