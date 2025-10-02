Maroc: Souss-Massa - Programme de formation au profit des artisans

2 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

La Chambre de l'artisanat de Souss-Massa a annoncé le lancement d'un programme de formation destiné aux artisanes, artisans et coopératives artisanales de la région, dans le but de renforcer et développer leurs compétences professionnelles.

Le programme concerne les métiers de menuiserie artistique, couture, broderie, cuisine, ferronnerie artistique, électricité du bâtiment, fabrication de meubles, plomberie et pâtisserie.

Les personnes intéressées par ce programme doivent déposer avant le 20 courant, leur demande au siège de la Chambre de l'artisanat à Agadir ou dans l'une de ses antennes situées à Tiznit, Taroudant, Oulad Teima, Tata, ainsi qu'auprès du siège du Conseil régional de Souss-Massa et de la Direction régionale de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, rapporte la MAP.

Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat signée entre le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, la Wilaya de la région Souss-Massa, le Conseil régional de Souss-Massa, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et la Chambre de l'artisanat de Souss-Massa.

L'objectif de cette initiative est d'accompagner les artisans et les coopératives artisanales de la région et renforcer de leurs compétences.

