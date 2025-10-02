Maroc: Maghreb Oxygène augmente son résultat net consolidé à 9,3 MDH au S1-2025

2 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Maghreb Oxygène a réalisé un résultat net consolidé de 9,3 millions de dirhams (MDH) durant le premier semestre 2025, contre 8,2 MDH à la même période une année auparavant.

Le résultat d'exploitation consolidé a augmenté, quant à lui, à 4,9 MDH, indique un communiqué de Maghreb Oxygène, dont le Conseil d'administration s'est réuni lundi pour examiner l'activité de la société au terme du 1er semestre de l'exercice 2025 et arrêter les comptes sociaux et consolidés y afférents.

S'agissant du chiffre d'affaires (CA) consolidé, il est passé de 148,9 MDH au S1-2024 à 154,5 MDH au S1-2025, précise la même source.

En social, le résultat net a progressé à 7,5 MDH et le CA à 157,2 MDH.

