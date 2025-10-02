Maroc: Afriquia Gaz - Un résultat net consolidé de 368,3 MDH au S1-2025

2 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Afriquia Gaz a enregistré un résultat net consolidé de 368,3 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre (S1) de 2025, contre 352,9 MDH un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires consolidé a, quant à lui, atteint 4,7 milliards de dirhams (MMDH) après 4,25 MMDH au S1-2024, indique la société dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.

Pour sa part, le résultat d'exploitation consolidé est passé de 550,7 MDH à fin juin 2024 à 568 MDH au S1-2025, poursuit la même source.

Sur le plan social, le résultat net, a progressé, à 331,6 MDH contre 302 MDH l'année précédente, avec un résultat d'exploitation passant de 417 MDH à 490 MDH.

En termes de perspectives, Afriquia Gaz continue d'améliorer sa performance, fruit d'un effort commercial consolidé et d'une maitrise opérationnelle, tout en affirmant sa volonté de poursuivre sur cette dynamique pour atteindre ses objectifs, conclut le communiqué.

