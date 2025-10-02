Ethiopie: Le festival d'Irreecha est une célébration qui favorise la paix tout en consolidant l'unité, la fraternité et la solidarité. Les Abbaa Gadaas.

1 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les Abbaa Gadaas et les Hada Sinqes décrivent Irreecha comme bien plus qu'une simple fête : c'est une célébration de gratitude et de paix qui renforce les valeurs d'unité, de fraternité et de solidarité.

Placée cette année sous le thème « Irreecha pour la renaissance du pays », la cérémonie se tiendra à Hora Finfinne et Hora Arsadi. Elle marque la fin de l'hiver et symbolise le retour de la lumière, de la convivialité et de l'espérance.

S'exprimant auprès de l'ENA, l'Abbaa Gadaa Addisu Belda a rappelé qu'Irreecha est une fête de remerciement, de paix et de réconciliation, célébrée par tous sans distinction.

Il a souligné que l'événement reflète l'esprit du système Geda, en rassemblant les peuples dans un élan de fraternité et d'égalité.

De son côté, l'Abbaa Gadaa Megersa Ifa a insisté sur la dimension de pardon et de coopération portée par la fête, précisant que les anciens s'attachent à préserver et transmettre aux jeunes les traditions qui l'accompagnent, notamment les chants, danses et habits traditionnels.

Pour Hada Sinque Asanaku Tufa, Irreecha illustre également le rôle central des femmes, qui ouvrent la marche vers le lieu de la cérémonie en portant de l'herbe fraîche, symbole de vie et d'espérance.

Elle a rappelé que leur présence traduit les valeurs de paix, d'harmonie et de respect au coeur de cette célébration.

En définitive, Irreecha se présente comme une manifestation vivante de fraternité, de solidarité et de gratitude, réunissant jeunes, femmes et aînés dans un esprit d'égalité et d'unité nationale.

Cette année, la fête se déroulera le samedi 4 octobre 2025 à Hora Finfinne, Addis-Abeba, et le dimanche 5 octobre 2025 à Hora Arsadi, Bishoftu.

