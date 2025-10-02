Addis-Abeba — Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a rencontré à Addis-Abeba le président du groupe GCL, Zhu Gongshan, accompagné de sa délégation.

En ouverture, le ministre a salué la réussite de la première phase du projet intégré de pétrole et de gaz mené à Calub et Hilala, rappelant que le gouvernement avait mis en place un comité national dédié et assurait un suivi étroit de sa mise en oeuvre.

Il a confirmé que le même niveau de soutien serait apporté à la deuxième phase.

Pour sa part, Zhu Gongshan a exprimé sa gratitude aux autorités éthiopiennes pour leur appui et a précisé que sa visite visait à explorer les étapes futures des investissements, notamment en lien avec la convertibilité monétaire.

Il a également annoncé l'intention du groupe GCL d'élargir ses activités en Éthiopie, en renforçant ses investissements dans le pétrole et le gaz, en développant des raffineries et en implantant un complexe métallurgique à Dire Dawa.

En conclusion, le ministère des Finances a remercié le groupe GCL pour ses engagements significatifs et a réaffirmé sa volonté d'accompagner l'expansion de ses projets dans le pays.