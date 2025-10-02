Ethiopie: Le grand barrage de la renaissance est un héritage historique et symbolique pour les générations futures - Directeur général de l'Autorité du patrimoine éthiopien.

1 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Grand barrage de la Renaissance représente un jalon majeur du développement national, comparable à la victoire historique d'Adwa, fruit du sacrifice de nos ancêtres, a affirmé Abebaw Ayalew, directeur général de l'Autorité du patrimoine éthiopien.

Inauguré début septembre 2025 en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, de dirigeants africains et caribéens ainsi que de représentants d'institutions régionales et internationales, le GERD est perçu comme un symbole à la fois culturel et développemental, porteur d'un récit commun forgé par le peuple éthiopien.

Abebaw a rappelé que les Éthiopiens ont préservé leur patrimoine naturel, culturel et historique au fil des millénaires, témoignant de leur attachement profond à leurs valeurs et traditions.

De la même manière que la victoire d'Adwa incarne la résistance contre l'oppression, le Grand barrage illustre l'aspiration collective à l'unité, au progrès et à l'identité nationale.

Il a également mis en avant la richesse exceptionnelle de l'Éthiopie, berceau de civilisations et dépositaire d'un patrimoine matériel et immatériel - religieux, culturel, historique et naturel - qui en fait un acteur central dans la préservation culturelle mondiale.

Le directeur général a souligné l'importance d'impliquer les citoyens dans la protection et la valorisation de ce patrimoine afin de renforcer l'unité nationale, de stimuler la coopération sociale et économique, et d'assurer la transmission aux générations futures.

L'Autorité du patrimoine éthiopien continuera, en partenariat avec divers acteurs, à protéger, préserver et promouvoir les sites patrimoniaux pour garantir leur pérennité et contribuer aux échanges culturels internationaux.

