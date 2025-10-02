Tunisie: Ben Arous - Séance de travail sur la situation environnementale et la pollution

Au cours d'une séance de travail du gouvernorat de Ben Arous, à laquelle ont assisté des cadres centraux et régionaux, plusieurs points ont été examinés, notamment les problèmes d'assainissement dans toutes les délégations du gouvernorat et la présentation des mesures et solutions pour y remédier.

Il a également été question d'intégrer les quartiers résidentiels dépourvus de réseau d'assainissement dans les programmes nationaux d'aménagement des quartiers, en plus de la rénovation des réseaux vétustes et de l'intervention pour le curage des réseaux d'évacuation des eaux usées en anticipation de la saison des pluies, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des habitants.

Selon les informations fournies par les services du gouvernorat sur leur page officielle concernant cette séance de travail tenue mardi dernier, les principales problématiques environnementales dont souffre la région ont été examinées et classées. Le Président-Directeur Général de l'Office National de l'Assainissement (ONAS) a indiqué que le ministère travaille à renforcer les réseaux de raccordement par de nouvelles constructions.

Dans ce cadre, de nombreux quartiers résidentiels ont été programmés dans le cadre du Plan de Développement 2026/2030 afin de résoudre les problèmes liés au réseau d'assainissement et d'épuration. De plus, d'importantes allocations financières ont été affectées à la réhabilitation de la station d'épuration de Oued Melyane Sud et à son équipement en technologie de traitement tertiaire. Il a été précisé que l'appel d'offres pour ce projet a été lancé et que les travaux devraient commencer début 2027.

Le PDG de l'ONAS a souligné que des efforts sont en cours pour accélérer l'entrée en service effective de la station d'épuration d'El Khlidiya, avec la possibilité d'ouvrir le réseau existant pour le raccordement d'un nombre supplémentaire d'habitants. Il s'est engagé, dans l'intervalle, à prendre en charge la réalisation d'une étude technique pour traiter la situation environnementale à la fois à Hammam-Lif et à Hammam Chott, sur la base de laquelle des interventions seront programmées pour réduire la pollution des eaux de mer. Il a également annoncé le renforcement du gouvernorat en équipements d'entretien nécessaires en 2026 et le recours, si nécessaire, à la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage à cet effet avec des intervenants privés.