Tunisie: 20 octobre prochain - Dernier délai pour la déclaration d'impôts pour les personnes morales

Le 20 octobre 2025 a été fixé comme date limite pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes morales adhérentes au système de télédéclaration et de télépaiement des impôts, selon un communiqué de la Direction Générale des Impôts (DGI).

Le 16 octobre 2025 a été établi comme la date limite pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes physiques. Le même jour a également été fixé comme date limite pour le dépôt de la déclaration trimestrielle des personnes soumises au régime forfaitaire et rattachées au régime réel.

Enfin, le 28 octobre 2025 sera la date limite pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes morales non soumises à la télédéclaration et au télépaiement des impôts.