Tunisie: BNA assurances renforce sa numérisation et lance de nouveaux services d'assurance maladie

Faker Raïes, Directeur Général de BNA Assurances, a confirmé ce jeudi 2 octobre 2025 que l'entreprise s'oriente sûrement vers la numérisation de ses services, une étape initiée depuis la pandémie de Covid-19 et considérée comme un tournant majeur dans l'adoption des technologies numériques.

Lors d'une émission spéciale diffusée sur la radio « Express FM » et consacrée au secteur de l'assurance, il a expliqué que l'objectif de cette numérisation était de satisfaire les besoins des citoyens et d'accélérer les services d'assurance. Il a mentionné dans ce contexte la plateforme e-recours, qui rassemble les compagnies d'assurance pour échanger des informations et traiter les demandes plus rapidement, réduisant ainsi les délais d'indemnisation.

Raïes a souligné que la numérisation renforçait la proximité de l'entreprise avec les citoyens, tout en insistant sur l'importance de développer l'assurance maladie, qui reste limitée. Il a révélé le lancement d'un nouveau produit qui couvre l'assurance maladie à travers cinq services différents, avec des tarifs annuels allant de 3 000 à 50 000 dinars.

BNA Assurances propose également une gamme variée d'assurances santé, dont notamment « Santé Individuelle » pour les individus et les familles, avec des garanties flexibles et complètes, ainsi que « Safar Assur » pour l'assurance voyage contre les maladies et les accidents à l'étranger, et « AWLADI » pour les enfants, couvrant les accidents scolaires, les soins médicaux, les frais de transport et d'hébergement, et le soutien psychologique, afin de renforcer pleinement la protection de la famille.