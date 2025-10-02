Tunisie: Coup d'envoi de l'Octobre Rose - Des consultations gratuites dans tous les gouvernorats

2 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'Office National de la Famille et de la Population (ONFP) a lancé aujourd'hui, mercredi 1er octobre 2025, la mise en oeuvre de son programme national et régional pour la célébration du mois d'Octobre Rose, dans le cadre de la campagne mondiale de sensibilisation au cancer du sein et de la promotion de l'importance de l'examen clinique et du dépistage précoce.

Le Président-Directeur Général de l'Office (ONFP) Mohamed Douagi a expliqué dans une déclaration à la Radio Nationale que des activités de sensibilisation et des consultations gratuites seront organisées dans tous les gouvernorats, destinées aux femmes comme aux hommes, et ce, gratuitement.

Douagi a ajouté que le mois d'Octobre Rose verra également l'organisation de cliniques mobiles via le « Train Rose » (le wagon rose) pour faciliter l'accès au plus grand nombre de bénéficiaires.

