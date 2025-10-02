Tunisie: Ligue 1 - 8e journée - Le ST revient de loin

Mené face à l'Etoile, le Stade réussit à ramener un point de Sousse et préserve son leadership. Derrière, l'EST réduit la marge à un petit point.

Après 8 journées de jouées, pratiquement le quart du championnat, le classement renvoie sur une compétition équilibrée. Pratiquement le scénario de la dernière saison avec au moins 5 clubs du haut du tableau qui jouent pour le titre avec un intervalle de 4 points entre le leader stadiste et le 5e, l'USM. Rien n'est donc définitif en ce moment, il s'agit de se positionner et de ne pas perdre de points. Cette 8e journée a été complétée hier par le match ESS-ST.

Ce dernier a réussi à éviter la défaite à l'Olympico face à une étoile jouant à 10 et qui a craqué sur le joli but de la tête de Smaâli à la 87' en réponse au but de Ben Maâzouz. Un match nul qui permet au stade de conserver sa première place au classement, mais qui perd deux points sur une EST qui, comme la dernière saison, revient doucement. Une belle victoire à La Marsa et un petit point de retard sur le leader, les équipiers de Tougai savent bien qu'ils sont supérieurs à leurs concurrents en championnat et peuvent se permettre des passages à vide.

L'USM, par exemple, n'a pu rester sur une série de victoires en allant concéder le nul à Sfax. Pour le CSS, c'est un point qui ne va pas changer grand-chose au classement avec 10 points et une modeste 9e place. Quant aux Monastiriens, ils sont cinquièmes. En bas du tableau, les positions se resserrent avec des écarts minimes qui peuvent changer l'ordre.

On a au moins plus de la moitié du tableau qui reste concernée par la lutte pour le maintien. Trois cartons rouges ont été distribués hier à Sousse et à Monastir dans deux matches intenses et nerveux. Il y a beaucoup à attendre dans les prochaines journées, même si certains clubs commencent à fléchir et d'autres qui retrouvent un second souffle.