Tunisie: ASM-EST (0-3) - Le métier des 'Sang et Or'

Opportunistes en première mi-temps, plus entreprenants en seconde période de jeu, les "Sang et Or" ont fait parler leur expérience qui a prévalu sur l'envie des Marsois.

Dans un duel où le résultat prime, Marsois et Espérantistes ont opté dès le départ pour un jeu totalement orienté vers l'offensive. La première occasion dangereuse du match a été marsoise quand Anouar Jouini, d'une frappe puissante à la limite de la zone des 16 mètres, tente de tromper Béchir Ben Saïd, mais ce dernier, aux aguets, intercepte la balle (12').

Les Marsois sont revenus à la charge onze minutes plus tard : le tir puissant de loin de Omar Traidi est dévié en corner par le portier "sang et or" (23'). La réaction des visiteurs ne s'est pas fait attendre avec une tentative de Chiheb Jebali dont le tir en pleine surface de réparation, mal cadré, est passé largement au-dessus (25').

Quelques minutes après, c'est au tour de Philip Adejoh de tenter sa chance en accélérant sur la droite avant d'adresser un tir dévié en corner par Ben Saïd (39').

Et alors que les Marsois se sont montrés plus dangereux, la donne a changé en faveur de leur hôte dans le temps additionnel de la période initiale : suite à un coup franc tiré par Yan Sasse, Hamza Jelassi reprend d'une tête plongeante pour Mohamed Amine Tougaï qui, d'une pichenette, loge la balle dans les filets (45'+2)

Danho et Jabri : le titulaire et le remplaçant, buteurs

En deuxième mi-temps, les "Sang et Or" se sont montrés plus entreprenants et ont cherché à tuer le match. La détermination des camarades de Youssef Belaïli, et leur expérience aussi ont fait la différence. A la 53', Belaïli rate un but tout fait quand, après avoir fait le plus difficile, il voit son tir croisé de la gauche frôler le deuxième poteau. Mais ce n'était pas pour décourager l'ailier gauche algérien qui revient à la charge quelques minutes plus tard en se faufilant sur la gauche, dribblant le défenseur marsois Chaouech avant de servir sur un plateau Florian Danho qui n'avait qu'à terminer le travail (67').

A la 73', Danho a cédé sa place à Jabri. A l'image du titulaire, le remplaçant a trouvé aussi le chemin des filets et enfonce le clou dans le temps additionnel : servi dans le dos des défenseurs par Guenichi, Jabri termine le boulot et adresse une puissante frappe qui laisse sans voix le portier marsois, Sami Hlel (90'+3).

En somme, l'expérience des "Sang et Or" a prévalu sur l'envie des Marsois qui n'ont pas à rougir de leur défaite. Ils ont eu le mérite de se battre jusqu'au bout.

ASM : Hlel, Chaouech (Hammemi 78'), Karoui, Arfaoui, O. Jebali, Gneba, Khaloui (Neji 69'), Adejoh, Traidi (Kalu 68'), Jouini (Hichri 79') et Hadhri.EST : Ben Saïd, Ben Ali, Laifi, Tougaï, Jelassi, Guenichi, Tka, Ch. Jebali (Boualia 73'), Sasse (Ogbelu 64'), Danho (Jabri 73') et Belaïli (Koudhai 90'+2).