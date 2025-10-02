Tunisie: Inauguration du laboratoire Industrie 4.0 à Sfax pour former les talents de demain

2 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Un laboratoire dédié à la quatrième révolution industrielle (Industrie 4.0) a été inauguré récemment au Centre sectoriel de formation en électronique de Sakiet Ezzit, dans le gouvernorat de Sfax. Cette initiative vise à accompagner la transformation industrielle numérique et à renforcer le système de formation professionnelle en Tunisie.

Le projet offre aux jeunes et aux femmes des compétences adaptées aux métiers de demain, en reliant formation et marché de l'emploi à travers un programme de formation initiale et continue, un laboratoire de fabrication numérique (Fab Lab), une pépinière de projets pour la jeunesse et des services destinés aux entreprises industrielles. Il repose sur un modèle économique durable, capable de couvrir la majorité de ses coûts à moyen terme.

Selon le bureau tunisien de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), ce laboratoire s'inscrit dans le cadre du projet Industrie 4.0 pour l'emploi des jeunes, mis en oeuvre avec le soutien du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, en partenariat avec les ministères tunisiens de l'Industrie et de l'Emploi.

Asaad Ben Houssen, représentant de l'ONUDI en Tunisie, a déclaré que le laboratoire « représente plus qu'une infrastructure : c'est un levier stratégique contribuant aux objectifs de développement durable, en soutenant l'emploi décent et la croissance économique, en encourageant l'industrialisation durable et l'innovation, et en renforçant les partenariats ».

Ce projet illustre un modèle réussi de coopération triangulaire entre la Tunisie, l'Allemagne et l'ONUDI et s'aligne avec la stratégie industrielle et d'innovation 2035 ainsi que le plan de développement 2026-2030, renforçant la position de la Tunisie comme destination régionale majeure pour la formation industrielle et l'innovation.

La cérémonie d'inauguration a réuni Joseph Renggli, ambassadeur de Suisse en Tunisie, Mourad Slawi, président de l'unité de soutien à la formation de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, Mounir Dkhili, directeur général de la coopération internationale au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et Elias Cherif, chargé de la gestion de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle.

