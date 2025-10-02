Tunisie: Le pays engagé dans un projet euro-méditerranéen pour valoriser les déchets de l'huile d'olive

La Tunisie participe à un vaste projet de coopération euro-méditerranéenne visant à transformer les résidus issus de la production d'huile d'olive en produits à forte valeur ajoutée. Baptisée OLIWA, cette initiative est financée par l'Union européenne et associe six pays de la région - l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Turquie, l'Algérie et la Tunisie - sous la coordination de l'université de Turin.

L'objectif est clair : passer d'un modèle générant d'importants volumes de déchets agricoles à une économie circulaire où rien n'est perdu. Les sous-produits du pressage des olives, souvent difficiles à éliminer et source de pollution, seront réutilisés dans divers domaines innovants.

Parmi les applications envisagées, figurent l'alimentation animale grâce à l'élevage d'insectes nourris avec les résidus d'olive, la production de farine destinée à l'élevage, l'extraction de composants naturels utilisables comme additifs alimentaires, ainsi que la fabrication de matériaux d'emballage durables. Le projet prévoit également de produire du biogaz en combinant les déchets d'olive avec d'autres résidus agricoles ou organiques, permettant ainsi une valorisation énergétique.

Au total, 25 partenaires participent à OLIWA, parmi lesquels AIMPLAS, centre technologique espagnol spécialisé dans les matériaux polymères et les solutions d'emballage écologique. L'ambition affichée est de réduire le gaspillage alimentaire d'au moins 25 % et de renforcer des chaînes de valeur durables dans l'ensemble du bassin méditerranéen.

Pour la Tunisie, premier exportateur mondial d'huile d'olive biologique, ce projet représente une opportunité stratégique. Il permet non seulement de répondre à des défis environnementaux majeurs liés au traitement des margines et autres déchets, mais aussi de développer de nouveaux secteurs économiques verts à forte valeur ajoutée.

En misant sur la recherche et l'innovation, la Tunisie confirme ainsi sa volonté de transformer une filière traditionnelle en levier de développement durable et compétitif.