Tunisie: Entrée et sortie de l'espace Schengen - Ce que les Tunisiens doivent savoir sur les nouvelles mesures

À partir du 12 octobre 2025, l'Union européenne mettra en place un nouveau système de contrôle biométrique pour tous les voyageurs non-européens, dont les Tunisiens, à l'entrée et à la sortie de l'espace Schengen. Cette mesure, visant à renforcer la sécurité aux frontières et à lutter contre l'immigration irrégulière, implique la collecte de données biométriques telles que la photo et les empreintes digitales.

Pour les citoyens tunisiens, cette réforme signifie que chaque entrée et sortie dans l'espace Schengen sera enregistrée dans le nouveau Système d'Entrée/Sortie (EES). Ces informations seront conservées dans une base de données européenne pendant trois ans, permettant aux autorités de suivre l'historique des déplacements et de détecter d'éventuelles fraudes ou violations des règles de séjour.

Les voyageurs tunisiens devront donc se préparer à fournir leurs données biométriques dès leur premier passage aux frontières extérieures de l'UE. Les enfants de moins de 12 ans seront exemptés des empreintes digitales, mais une photo faciale sera toujours requise. Les voyageurs fréquents verront leurs données vérifiées périodiquement, tous les trois ans, afin de faciliter les passages ultérieurs tout en garantissant la sécurité.

Cette mesure marque également la fin progressive des tampons de passeport pour les entrées et sorties de l'espace Schengen, remplacés par les enregistrements électroniques dans le système EES. La mise en oeuvre complète du dispositif est prévue pour le 12 avril 2026, avec une période de transition de 90 jours pour ajuster les procédures et résoudre les éventuels problèmes logistiques.

En France, par exemple, des renforts de personnel aux frontières sont prévus pour gérer le surcroît de travail et éviter les longues attentes, un point crucial pour les voyageurs tunisiens qui se rendent régulièrement en Europe pour le tourisme, les études ou les affaires. Les autorités européennes insistent sur le fait que ce système vise à simplifier et sécuriser les passages aux frontières, tout en offrant une meilleure protection contre les fraudes d'identité et le trafic illégal.

Pour les Tunisiens, cette réforme constitue un changement majeur dans les voyages vers l'Europe. Les experts conseillent aux voyageurs de se familiariser avec les nouvelles procédures, de prévoir du temps supplémentaire lors de leurs passages aux frontières et de s'assurer que leurs documents de voyage sont à jour.

En résumé, le système EES représente un tournant dans la sécurité aux frontières de l'UE, et la Tunisie, comme les autres pays tiers, devra accompagner ses ressortissants dans l'adaptation à ces nouvelles règles.