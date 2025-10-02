Ile Maurice: Le duel Heathrow-Gatwick

Toujours au centre de l'actualité, Air Mauritius (MK), selon certaines sources, envisagerait de vendre ses trois paires de créneaux horaires (slots) à l'aéroport d'Heathrow, à Londres, dans un contexte de changement de stratégie opérationnelle. Ces créneaux, essentiels aux arrivées et départs programmés, ont été loués à Qatar Airways en septembre 2023, le montant de la location restant confidentiel.

Les prix des créneaux horaires à Heathrow ont considérablement varié, certains contrats atteignant jusqu'à USD 75 millions, mais l'accord de MK n'a pas été rendu public. En 2016, la compagnie aérienne Oman Air avait fait la une des journaux lorsqu'elle avait obtenu l'un des créneaux matinaux les plus convoités à Heathrow pour un montant record de USD 75 millions. La décision de louer ces créneaux au lieu de les utiliser découle du transfert opérationnel de MK d'Heathrow vers l'aéroport de Gatwick, amorcé le 29 octobre 2023.

Grâce à ce transfert, MK peut proposer des vols quotidiens, contrairement aux services limités offerts à Heathrow, générant ainsi des revenus de location tout en évitant les pénalités liées à la règle britannique 80/20, ou use-it-or-loseit rule, qui oblige les compagnies aériennes à utiliser les créneaux au moins 80 % du temps pendant la saison pour les conserver.

À ce jour, aucune vente ni aucun transfert permanent des créneaux horaires d'Heathrow n'ont été confirmés. La gestion des ces créneaux est rigoureusement coordonnée par Airport Coordination Limited (ACL), conformément aux directives mondiales d'attribution des créneaux. Les compagnies aériennes peuvent céder ou louer des créneaux horaires sous la supervision d'ACL, garantissant ainsi la transparence des transactions.

Les stratégies opérationnelles futures de MK pourraient s'appuyer sur des plans d'affaires complets, qui devraient être élaborés sous la direction de Megh Pillay, nouveau président exécutif d'Airport Holdings Ltd. «À mon avis, tout dépendra des plans d'affaires de l'entreprise. MK a-t-elle des plans d'affaires? Je suis sûr que Megh Pillay, en homme studieux, souhaiterait qu'André Viljoen élabore des plans d'affaires précis pour déterminer les destinations et les avions à utiliser. Par exemple, MK desservira-t-elle Hong-Kong, Rome, Milan, Sydney, etc. ?

C'est alors seulement qu'elle déterminera le nombre d'A350, d'A330 et d'A321. La question de Gatwick par rapport à Heathrow dépendra des plans d'affaires», déclare un ancien cadre supérieur de MK, observateur attentif du secteur aéronautique. En fin de compte, la situation actuelle déterminera si MK continuera de louer ses créneaux horaires ou rétablira ses opérations à Heathrow, conformément à l'évolution de ses stratégies commerciales.

MK a été confrontée à de nombreux retards et problèmes techniques en 2024 et 2025, causant des perturbations pour les passagers, notamment des pannes de plusieurs avions. La compagnie a attribué ces difficultés au manque de planification de maintenance, une flotte limitée et des problèmes techniques sur des avions comme les A350 et A330. Après les tempêtes qui ont secoué MK, avec cette affaire de vente des slots, voici donc un autre dossier délicat que la nouvelle direction doit régler au plus vite.