Ile Maurice: Nescafé crée l'événement au Port Louis Waterfront

À l'occasion de la Journée Mondiale du Café, Nescafé, marque emblématique du café dans le monde, a réuni le public mauricien au Port Louis Waterfront pour une célébration placée sous le signe de la découverte et du partage.

Tout au long de la journée, le Nescafé Mobile Truck, symbole de la campagne Make Your World, a offert aux visiteurs des dégustations gratuites : cafés chauds, glacés, cappuccinos et même des recettes créatives à base de KitKat, Gold et autres saveurs originales.

Le barista de Nescafé a également proposé à la presse et aux invités des démonstrations inédites, mettant en avant la richesse et la diversité des produits de la marque. En parallèle, des cadeaux ont été distribués, rendant cette journée conviviale et chaleureuse.

Pour cette édition 2025, Nescafé a tenu à rendre hommage aux femmes et aux hommes qui se trouvent derrière chaque tasse : des producteurs de café aux maîtres torréfacteurs, jusqu'au consommateur qui savoure sa première gorgée. Un hommage à la passion et au savoir-faire qui rassemblent les gens autour du café.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après le succès de cette escale à Port-Louis, le Nescafé Mobile Truck poursuit sa tournée à travers l'île. Prochaine étape : ce samedi 5 octobre à Coeur de Ville Flacq, où le public pourra de nouveau profiter de dégustations gratuites et de moments d'échange. Les Mauriciens sont invités à rester connectés aux réseaux sociaux et à la presse locale pour connaître les prochaines étapes de cette aventure gourmande.

La campagne Make Your World, au coeur de cette initiative, dépasse le simple slogan. Elle célèbre les petits plaisirs du quotidien, encourage chacun à savourer son monde à sa manière, et à se reconnecter à ce qui compte vraiment : soi-même, les autres et les instants authentiques.

À travers cette démarche, Nescafé souhaite inspirer, rapprocher et créer des expériences sensorielles uniques... autour d'une tasse à la fois.