Le Conseil d'Administration de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc), en sa 93ème session ordinaire tenue au siège de la Banque à Lomé, a approuvé un montant total de 308,631 millions USD pour catalyser des investissements stratégiques dans les domaines de l'énergie propre, du développement industriel et de la croissance durable en Afrique de l'Ouest.

Selon un communiqué de presse, la session a été présidée par Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'administration. Dr Donkor a souligné que le financement nouvellement approuvé permettra de faire progresser les initiatives stratégiques des secteurs public et privé qui s'inscrivent dans le cadre du mandat de la Bidc visant à promouvoir le développement durable dans toute la région de la Cedeao en renforçant l'intégration régionale et en favorisant la diversification économique.

La même source souligne que les facilités approuvées permettront de financer les projets suivants : une ligne de crédit de 40 millions USD accordée à Vista Bank Guinée pour soutenir les activités liées au commerce, notamment les opérations d'import-export et les chaînes de valeur commerciales. Cette initiative devrait aider environ 105 entreprises, générer et maintenir plusieurs milliers d'emplois directs et indirects, tout en contribuant de manière substantielle à la croissance inclusive et à la réduction du chômage.

Il est également prévu une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW dans l'État de Taraba, au Nigéria (98,18 millions USD), qui augmentera l'approvisionnement en électricité fiable et propre afin de stimuler le développement économique inclusif, de réduire la pauvreté énergétique et d'améliorer la durabilité environnementale.

Les avantages escomptés comprennent l'accès direct à l'électricité pour environ 390 000 personnes, une fiabilité accrue de l'approvisionnement électrique pour au moins 200 institutions publiques, la création de 400 emplois directs pendant la construction et d'environ 50 emplois permanents pour l'exploitation. On estime que 1 200 à 1 500 emplois indirects devraient être créés dans les chaînes d'approvisionnement, les services de maintenance et les petites entreprises.

Il y a aussi un complexe moderne de transformation du riz et une unité de production rizicole irriguée de 10 000 hectares dans l'État de Taraba (79,219 millions USD). Conçu pour accroître la capacité de production et l'efficacité de la transformation, ce projet renforcera l'autosuffisance alimentaire, dynamisera le secteur agricole et soutiendra le développement économique général de l'État.

· Un parc industriel dans l'État de Taraba (91,232 millions USD), une initiative conçue pour accélérer l'industrialisation locale et la diversification économique grâce à la mise en place d'un écosystème industriel moderne et intégré. Ces approbations s'inscrivent en droite ligne des Objectifs de développement durable (Odd) des Nations Unies.

Grâce à ces nouveaux engagements, souligne le document, la Bidc continue d'approfondir son empreinte en matière de développement dans toute la région de la Cedeao.