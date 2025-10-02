Afrique de l'Ouest: BRVM - Les trois indices phares consolident leur évolution positive.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 1er octobre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les trois indices phares ont consolidé leur évolution positive entamée la veille.

L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,44% (après +0,09% la veille) à 325,21 points contre 323,77 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,53% (+après +0,07% précédemment) à 161,13 points contre 160,28 points la veille. L'indice BRVM Prestige a aussi enregistré la même hausse de 0,53% (après +0,26% la veille) à 137,27 points contre 136,55 points le mardi 30 septembre 2025.

L'embellie de l'indice BRVM composite a boosté la capitalisation boursière du marché des actions qui connait une augmentation de 55,485 milliards, se situant à 12 538,591 milliards FCFA contre 12 483,106 milliards FCFA le mardi 30 septembre 2025.

Celle du marché des obligations est également en hausse de 13,704 milliards, en passant de 10 964,830 milliards FCFA la veille à 10 978,534 milliards FCFA ce 1er octobre 2025.

La valeur totale des transactions s'est ramenée à 597,926 millions FCFA contre 1,481 milliard FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 2 520 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 2 705 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 5,94% à 7 850 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 3,17% à 1 140 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 2,92% à 1 235 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 1 175 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,43% à 1 125 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 2,94% à 660 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 1,90% à 1 030 FCFA) et Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (moins 1,68% à 1 465 FCFA).