Congo-Brazzaville: Assemblée nationale française - Le groupe d'amitié France - Congo auditionne Firmin Édouard Matoko

2 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Dans le cadre des attributions du groupe d'amitié France- Congo présidée par Nadège Abomangoli, Firmin Édouard Matoko a été reçu à l'Assemblée nationale française pour présenter sa candidature au poste de directeur général de l'Unesco 2025-2029.

La présentation s'est faite en cadre restreint, dans une salle attenante de l'Assemblée nationale française, le 30 septembre. Firmin Édouard Matoko a présenté sa vision et ses priorités pour l'Unesco devant Nadège Abomangoli, vice-présidente de l'Assemblée nationale française, présidente du groupe d'amitié France-Congo; Bruno Fuchs, président de la Commission des Affaires étrangères de France; Henri Ossebi, ambassadeur, délégué permanent auprès de l'Unesco de la République du Congo; et parlementaires invités. Il a insisté sur son objectif premier de vouloir transformer la machine onusienne de l'intérieur.

Selon les participants, cette audition a permis d'établir un dialogue direct et constructif au point de marquer une étape importante dans la mobilisation pour le soutien à la candidature du Congolais, homme du sérail, candidat de toutes les nations, de tous les peuples.

L'élection aura lieu au niveau du Conseil exécutif le 6 octobre, au siège de l'Unesco, à Paris.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.