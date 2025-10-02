Dans le cadre des attributions du groupe d'amitié France- Congo présidée par Nadège Abomangoli, Firmin Édouard Matoko a été reçu à l'Assemblée nationale française pour présenter sa candidature au poste de directeur général de l'Unesco 2025-2029.

La présentation s'est faite en cadre restreint, dans une salle attenante de l'Assemblée nationale française, le 30 septembre. Firmin Édouard Matoko a présenté sa vision et ses priorités pour l'Unesco devant Nadège Abomangoli, vice-présidente de l'Assemblée nationale française, présidente du groupe d'amitié France-Congo; Bruno Fuchs, président de la Commission des Affaires étrangères de France; Henri Ossebi, ambassadeur, délégué permanent auprès de l'Unesco de la République du Congo; et parlementaires invités. Il a insisté sur son objectif premier de vouloir transformer la machine onusienne de l'intérieur.

Selon les participants, cette audition a permis d'établir un dialogue direct et constructif au point de marquer une étape importante dans la mobilisation pour le soutien à la candidature du Congolais, homme du sérail, candidat de toutes les nations, de tous les peuples.

L'élection aura lieu au niveau du Conseil exécutif le 6 octobre, au siège de l'Unesco, à Paris.