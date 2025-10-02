Madagascar: Manifestation à Antananarivo - Appel à une mobilisation tous azimuts

Alors qu'ils avaient réussi à investir Ambohijatovo mardi, les manifestants ont été tenus à l'écart du centre-ville hier.

À Antananarivo, la tension est montée d'un cran. Les tentatives de rassemblement de ce mercredi 1er octobre ont été rapidement neutralisées par les forces de l'ordre, qui ont dispersé les attroupements bien avant leur arrivée sur les lieux stratégiques d'Ambohijatovo. À côté du lycée Rasalama, des grenades lacrymogènes ont été tirées. Les syndicalistes venus d'Antanimbarinandriana, stoppés à Ambatonakanga, ont été accueillis par les mêmes méthodes musclées à leur retour.

Nouveaux affrontements

Contrairement aux autres grandes villes comme Toamasina, Toliara, Antsiranana ou Fianarantsoa, où les manifestations ont gardé un caractère pacifique, la capitale connaît une escalade de violence. Les quartiers d'Anosy, Behoririka, Antanimbarinandriana, Tsiazotafo, Mahamasina, Antaninandro ou encore d'Ankadifotsy ont été le théâtre de nouveaux affrontements. Des barricades improvisées ont été érigées par les manifestants pour bloquer la circulation, en réaction à l'intervention jugée disproportionnée des forces de l'ordre.

Forces vives

Sur les réseaux sociaux, les images de la journée font froid dans le dos. Celle d'un enfant blessé à la tête à Ampandrana a particulièrement ému l'opinion. Les interventions de la Croix-Rouge se sont multipliées, preuve de la gravité des affrontements. Face à cette répression qualifiée de systématique, la colère enfle. Initialement centrées sur les coupures d'eau et d'électricité, les revendications s'élargissent désormais à la dénonciation de la corruption et d'une gouvernance jugée inefficace mais aussi et surtout « le départ d'Andry Rajoelina ».

Étudiants, travailleurs, artistes, influenceurs et simples citoyens rejoignent les cortèges, déterminés à faire entendre leur voix. Un appel à une mobilisation générale a été de nouveau lancé par les étudiants. Ils invitent syndicats, société civile et élus à se joindre au mouvement. L'union des forces vives du pays est perçue comme la clé pour obtenir des réponses concrètes. Les jours à venir seront décisifs. Les manifestants appellent ainsi à une mobilisation tous azimuts.