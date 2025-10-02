Madagascar: Exportations - Pas d'extension pour l'AGOA mais un autre vote est encore possible

2 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond.

L'extension tant attendue de l'AGOA n'a finalement pas eu lieu. Malgré le soutien de l'administration Trump (voir notre article d'hier), le vote du Congrès n'a pas eu lieu.

Coup dur

Autrement dit, faute de vote du renouvellement par le pouvoir législatif américain, l'AGOA est expiré depuis hier. Et pour cause, cette opportunité, pourtant vitale pour l'économie des pays bénéficiaires, n'a tout simplement pas figurée dans l'agenda de la Chambre des représentants et du Sénat, dont la priorité a porté sur les débats concernant le budget fédéral et les marchandages politiques qui en découlent.

Un coup dur, en tout cas, pour les exportateurs malgaches, qui ne vont plus, du moins, momentanément, bénéficier des exonérations douanières préférentielles de l'AGOA. Leurs marchandises seront dorénavant taxées à un taux de droits communs, suivant le principe du Most Favored Nation (MFN). Avec ce que cela suppose, bien évidemment d'impacts dommageables sur les entreprises franches en particulier et sur l'économie en général. L'on parle en tout cas de centaines de milliards de dollars de pertes potentielles dues à ce non renouvellement de l'AGOA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Effet rétroactif

Mais tout n'est pas encore perdu puisqu'une prolongation reste encore possible. Un autre vote est en effet envisagé, mais cela dépendra du calendrier législatif américain et des débats sur le budget fédéral. L'on apprend d'ailleurs, sur ce point que le cas échéant, cette extension pourrait avoir un effet rétroactif. Autrement dit, en cas de vote ultérieur, les taxes payées depuis l'expiration de l'AGOA seront remboursées. Mais en attendant, les trésoreries des entreprises franches vont être mises à mal.

Qui plus est, en raison de la crise interne qui sévit à Madagascar, et un gouvernement qui n'expédie plus que les affaires courantes, les autorités locales ne pourront pas se concentrer sur ce sujet, pourtant vital pour l'économie nationale. Vivement une solution institutionnelle à cette crise car les conséquences pourraient être désastreuses comme en 2009, lors de la situation extra-constitutionnelle qui a exclu Madagascar de l'AGOA. Matière à réflexion.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.