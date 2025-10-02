Corentin Martins, sélectionneur des Barea, a levé le voile sur la liste des 24 joueurs convoqués pour les deux dernières journées des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026, ce mercredi. Avec le retour de cadres comme Njiva Rakotoharimalala et Ryan Ponti, Madagascar se prépare pour deux matchs cruciaux face aux Coelacanthes des Comores (8 octobre, Côte d'Ivoire) et aux Aigles du Mali (12 octobre, Mali).

La sélection dévoilée par Corentin Martins reste fidèle à l'ossature des 7e et 8e journées, marquées par des performances solides, notamment les deux victoires contre la République centrafricaine et le Tchad. Toutefois, des ajustements stratégiques ont été opérés. Njiva Rakotoharimalala, l'attaquant de Ratchaburi FC (Thaïlande), fait son grand retour après une période d'absence, fort de ses récentes performances en club. Ryan Ponti, le défenseur de Rodez Aveyron Football, retrouve également sa place, renforçant une arrière-garde déjà solide.

Pour pallier la blessure de Hakim Abdallah, Fenohasina Gilles Razafimaro, fraîchement signé à Al Merreikh (Soudan), a été appelé, apportant sa polyvalence offensive. Il y avait aussi l'intégration de trois joueurs locaux, tous issus de clubs ayant participé aux récentes compétitions interclubs de la CAF. Tony Randriamanampisoa et Mamisoa Rakotoson, d'Elgeco Plus, ainsi que Radoniaina Rabemanantsoa, d'AS Fanalamanga, incarnent la vitalité du championnat malgache.

Pression

Avec 16 points au compteur, Madagascar occupe la deuxième place du groupe I, derrière le Ghana (19 points) et devant les Comores (15 points) et le Mali (12 points). Les deux prochains matchs s'annoncent décisifs. Le derby de l'Océan Indien contre les Comores, prévu le 8 octobre à 16h GMT (19h à Madagascar) au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, promet une bataille acharnée. Quatre jours plus tard, les Barea défieront le Mali au Stade du 26 Mars à Bamako, un adversaire redoutable malgré son classement actuel.

« On va bien se préparer pour ces deux matchs en espérant faire le maximum de points », a déclaré Corentin Martins. Le technicien français, qui a redynamisé l'équipe depuis son arrivée en janvier 2025, mise sur une préparation rigoureuse pour contrer le style physique des Maliens et l'agressivité offensive des Comoriens.

Un rêve mondial à portée de main

Pour les supporters malgaches, ces matchs sont bien plus qu'une simple étape. Une qualification pour la Coupe du Monde 2026, organisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis, serait une première historique pour la Grande Île. Même une place en barrages, réservée aux meilleurs deuxièmes des groupes, représenterait une avancée majeure pour un pays où le football est une passion nationale.

Liste des Barea convoqué pour les deux dernières journées de la qualification au mondial 2026 :

Gardiens de but : Michel Ramandimbisoa (Elgeco Plus), Zakanirina Rakotoasimbola (As Marsouins), Geordan Dupire (FC Swift Hesperange).

Défenseurs : Sandro Tremoulet (FK Radnik Surdulica), Eshan Kari (Etoile FC - Fréjus-Saint Raphaël), Andy Pelmard (Jagiellonia Biatystok), Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus), Morgan Jean Pierre (Fleury FC), Ryan Ponti (Rodez Aveyron Football), Nicolas Randriamanampisoa (Al Merreikh), Radoniaina Rabemanantsoa (AS Fanalamanga).

Milieux : Marco Ilaimaharitra (Standard de Liège), Mamisoa Rakotoson (Elgeco Plus), Clément Couturier (Thionville), Rayan Raveloson (Young Boys), Lalaina Rafanomezantsoa (Paradou Athletic Club), Johan N'zi.

Attaquants : Tommy Iva (Créteil Lusitanos), Arnaud Randrianantenaina (El Gouna FC), Njiva Rakotoharimalala (Ratchaburi FC), El Hadary Raheriniaina (Valenciennes FC), Warren Caddy (FC Stade Lausanne-Ouchy), Bryan Adinany (K. Lierse S.K.), Fenohasina Gilles Razafimaro (Al Merreikh).