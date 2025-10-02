Madagascar: Inktober 2025 - Un mois pour libérer sa créativité visuelle

Comme chaque année, Inktober, le rendez-vous des créatifs visuels, revient dès que le mois d'octobre pointe son nez.

Créé par l'illustrateur Jake Parker en 2009, Inktober est un défi qui se déroule entre le 1er et le 31 octobre.

Le principe consiste à produire un dessin chaque jour en suivant des contraintes ou une liste spécifique qui changent d'année en année. La liste peut être proposée par le créateur, Jake Parker, mais celle-ci n'est absolument pas obligatoire, servant juste de guide.

D'ailleurs, Sleeping Pop, une artiste malgache et fervente activiste sensible aux causes des jeunes, a publié sa propre liste inspirée de la situation actuelle à Madagascar, notamment des revendications pour les droits fondamentaux.

Ainsi, Inktober devient l'occasion rêvée pour les passionnés d'arts visuels de stimuler leur imagination et leur créativité à travers le partage quotidien de leurs oeuvres.

Le défi s'adresse aussi bien aux artistes confirmés -- illustrateurs, graphistes, designers -- qu'aux simples amateurs et curieux qui souhaitent améliorer leurs compétences par une pratique régulière. C'est aussi une belle manière d'exprimer ses opinions et de transmettre des messages en lien avec l'actualité.

Les participants peuvent créer librement tout au long du mois : croquis rapides, illustrations détaillées, lettrages ou calligraphies, entre autres.

Leurs créations seront partagées sur les réseaux sociaux avec les hashtags #inktober ou #inktober2025, permettant à chacun de rejoindre une vaste communauté d'artistes et de passionnés.

C'est donc parti pour une formidable aventure artistique et collective !

Et si, cette année, chaque coup de crayon devenait plus qu'un simple dessin : un acte de créativité, de liberté et d'engagement ?